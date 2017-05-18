"Клівленд Кавальєрс" здобув перемогу на старті фінальної серії конференції НБА з "Бостоном"

У ніч на четвер у першому матчі фінальної серії Східної конференції плей-офф НБА «Клівленд» в гостях обіграв «Бостон» з рахунком 117:104. Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

Кращими гравцями зустрічі стали гравці в команді переможців - Леброн Джеймс і Кевін Лав, які набрали 38 і 32 очки відповідно.

Бостон – Клівленд - 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)

Бостон: Бредлі (21), Краудер (21 + 8 підбирань), Томас (17 + 10 передач), Хорфорд(11 + 8 підбирань + 6 передач), Джонсон (0) – старт; Грін (11), Браун (10 + 9 підбирань), Смарт (6), Зеллер (3), Розир (2), Оліник (2), Янг (0).

Клівленд: Джеймс (38 + 9 підбирань + 7 передач), Лав (32 + 12 підбирань), Томпсон (20 + 9 підбирань), Ірвінг (11 + 6 передач), Джей Ар Сміт (2) – старт; Шамперт (3), Корвер (3), Вільямс (3), Фрай (3), Вільямс (2), Джонс (0), Джефферсон (0).