"Голден Стейт" розгромив "Сан-Антоніо" у другому поєдинку серії плей-офф НБА, набравши 136 очок

У Національній баскетбольній асоціації відбувся матч в рамках плей-офф, повідомив офіційний сайт НБА.

«Голден Стейт Ворріорз» розгромив «Сан-Антоніо Сперс» у другому поєдинку фінальної серії плей-офф Західної конференції. Зустріч відбулася на «Оракл-Арені» в Окленді і завершилася з рахунком 136:100 на користь господарів.

Найрезультативнішим гравцем у складі «Голден Стейт» став Стівен Каррі, який набрав 29 очок. В активі Кевіна Дюранта 16 очок. За «Сан-Антоніо», який грав без свого травмованого лідера Кавая Леонарда, 22 очки набрав Джонатон Сіммонс.

Голден Стейт – Сан-Антоніо 136:100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25)

Голден Стейт: Каррі (29 + 7 підбирань + 7 передач), Дюрант (16), Грін (13 + 9 підбирань + 6 передач), Томпсон (11), Пачулія (4) - старт; Маккоу (18), Лівінгстон(10), Кларк (10), Макаді (9), Вест (6), Макгі (6), Барнс (2), Джонс (2)

Сан-Антоніо: Сіммонс (22), Олдрідж (8), По Газоль (7 + 8 підбирань), Міллс (5), Грін (5) – старт; Бертанс (13), Дедмон (9 + 9 підбирань), Мюррей (8 + 6 передач + 5 втрат), Андерсон (8), Ентоні (6), Форбс (5), Джинобілі (2), (2)

Рахунок у серії – 2-0