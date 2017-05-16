Жіноча збірна України з баскетболу визначила склад для участі у спарингах перед Євробаскетом

Жіноча збірна України з баскетболу продовжує підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи, який стартує в Чехії 16 червня.

Вже завтра українські дівчата вирушать на перші товариські матчі в Латвію. А у вівторок національна команда провела відкрите тренування у Пущі-Водиці. У занятті взяли участь 13 гравців, які виконували різні вправи під керівництвом Володимира Холопова і його асистентів, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Завтра збірна України вирушає на два перші спаринги в рамках підготовки до ЧЄ, які проведе в Ризі проти команди Латвії.

На два товариських матчі в Латвію поїдуть 12 гравців: Ольга Краєвська, Деандра Мосс, Євгенія Спітковська, Ольга Яцковець, Таїсія Удоденко, Ганна Ольховик, Катерина Дорогобузова, Віта Горобець, Дар'я Завидна, Вікторія Кондусь, Аріна Білоцерківська і Тетяна Юркевічюс. З тих, хто зараз перебуває в таборі команди, в Ригу не їдуть Катерина Добрикова і Ганна Зарицька.

Інші гравці з первинної заявки - Аліна Ягупова та Людмила Науменко, що стали чемпіонками Франції у складі "Лілля", а також Валерія Бережинська, Катерина Римаренко, Ольга Дубровіна та Олеся Малашенко - приєднаються до команди вже після латвійських спарингів.

Головний тренер збірної Володимир Холопов відзначив важливість побудови сильного колективу в рамках зборів:

"Наша сила — не в індивідуальності гравців, а в командній роботі. Ми повинні побудувати команду як єдиний механізм, в якому втрата будь-якого гравця не повинна позначитися на загальному результаті. Якщо нам вдасться це зробити, поставити хороший захист, ми будемо виглядати як команда... Можу повторитися: якщо зіграємо так, як зіграли у гостях проти Сербії, нам під силу будь-які завдання".

Жіночий Євробаскет-2017 стартує в Чехії 16 червня. Нагадаємо, раніше сайт FIBA назвав збірну України одним з головних фаворитів майбутнього турніру.