"Бостон" обіграв "Вашингтон" і вийшов у фінал Східної конференції НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбувся один матч, де у вирішальній сьомий грі серії півфіналу конференції "Бостон Селтікс" обіграв "Вашингтон Візардс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 115:105.

38 очок Бредлі Біла не допомогли столичній команді продовжити сезон і вийти у фінал Східної конференції. "Бостон" впевнено провів другу половину матчу, вигравши третю 12-хвилинку з перевагою у 8 очок і четверту - +4.

Вперше з 2012 року "Бостон" вийшов у фінал Східної конференції, де вже більше тижня його чекає "Клівленд", що не має переваги свого поля. "Вашингтон" так і не зміг пробитися у фінал Сходу, де не грав з 1979 року.

Бостон – Вашингтон— 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)

Б: Томас (29 + 12 передач), Олиник (26 + 6 підбирань), Хорфорд (15 + 5 підбирань + 6 передач), Краудер (14), Смарт (13 + 5 підбирань), Браун (9), Бредлі (9)

В: Бив (38), Портер (20 + 10 підбирань), Волл (18 + 7 підбирань + 11 передач), М-ф Морріс (18 + 10 підбирань), Гортат (6 + 10 підбирань)

Рахунок у серії: 4-3