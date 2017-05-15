"Голден Стейт Ворріорз" обіграли в першому матчі серії НБА "Сан-Антоніо Сперс"

У неділю в США відбулася одна зустріч в рамках плей-офф Національної баскетбольної асоціації.

У першому поєдинку фінальної серії Західної конференції "Голден Стейт Ворріорз" обіграли на своєму майданчику "Сан-Антоніо Сперс" з рахунком 113:111, повідомляє офіційний сайт НБА.

Перша половина зустрічі пройшла за явною перевагою «Сперс», які до великої перерви створили відрив "+20". По ходу третьої чверті господарі наблизилися на відстань 6 очок. «Сан-Антоніо» знову домігся двозначної переваги в заключному відрізку, але потім «Голден Стейт» вирвався вперед. Кінцівка проходила у впертій боротьбі, в якій точніше виявилися «Ворріорз».

Результативніше всіх у цьому матчі зіграв захисник «Ворріорз» Стівен Каррі, який набрав 40 очок. На рахунку Кевіна Дюранта 34 очки. Ламаркус Олдрідж приніс «Сперс» 28 очок, Кавай Леонард — 26. Додамо, що Леонард був змушений покинути майданчик у третій чверті, коли посилив травму гомілкостопа.

Голден Стейт – Сан-Антоніо - 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)

Голден Стейт: Каррі (40 + 7 підбирань), Дюрант (34), Пачулія (11 + 9 підбирань)

Сан-Антоніо: Олдрідж (28 + 7 підбирань), Леонард (26 + 8 підбирань)

Рахунок у серії – 1-0