"Вашингтон" вирвав перемогу у "Бостона" на останніх секундах матчу плей-офф НБА

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбувся один матч, в якому "Вашингтон Візардс" у впертій боротьбі здолав "Бостон Селтікс" і зрівняв рахунок у серії, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 92:91.

Самим результатиным гравцем матчу став Бредлі Біл з "Вашингтона", на рахунку якого 33 очки.

Таким чином, столична команда зуміла уникнути поразки в серії і дострокового закінчення сезону. Загальний рахунок став 3-3. Сьомий вирішальний матч серії відбудеться в ніч на 16 травня за київським часом в Бостоні.

Вашингтон – Бостон 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22)

Вашингтон: Біл (33), Волл (26 + 8 передач), Морріс (16 + 11 підбирань), Гортат (4 + 13 підбирань), Портер (0 + 7 підборів) – старт; Маінмі (6), Богданович (4), Сміт (3), Дженнінгс (0), Убре (0).

Бостон: Томас (27 + 7 передач + 5 втрат), Бредлі (27), Хорфорд (20), Краудер (10 + 7 підбирань + 8 передач), Джонсон (2) – старт; Олінік (4 + 8 підбирань), Смарт (1), Розір (0), Браун (0).

Рахунок в серії: 3-3.