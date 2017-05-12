Український баскетболіст Михайлюк провів перший матч на драфт-комбайні НБА

Українець Святослав Михайлюк зіграв перший тестовий матч на драфт-комбайні Національної баскетбольної асоціації, повідомляє Isport.

Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин, за які набрав 9 балів, реалізувавши три з семи дальніх кидків. Також в свій актив українець додав 3 підбирання, 1 результативну передачу, 1 блок-шот і три фоли.

Крім участі в стикових іграх Михайлюк бере участь у різних тестах на фізичну підготовку і влучність.

Читайте такожУкраїнський баскетболіст Михайлюк виставив свою кандидатуру на драфт НБАНинішній драфт-комбайн проходить з 9 по 14 травня. Під одним дахом у місті Чикаго зібралися 67 кращих баскетбольних талантів.

До 24 травня Михайлюк має право зняти свою кандидатуру з драфта і повернутися в Канзас, де він провів сезон 2016/17 за команду місцевого університету.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2016/17 у Національній баскетбольній асоціації виступали українці Олексій Лень та Джоель Боломбой.

Лень у складі команди "Фінікс Санс" провів регулярний сезон. У плей-офф сонячні не потрапили, опинившись в числі аутсайдерів турнірної таблиці "регулярки".

Боломбой дійшов зі своєю командою "Юта Джаз" до другого раунду плей офф, де "джазмени" поступилися і вибули з боротьби.