"Сан-Антоніо" вийшов у фінал Конференції плей-офф НБА

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбувся один матч, в якому "Сан-Антоніо Сперз" обіграли "Х'юстон Рокетс" і вийшли в півфінал плей-офф НБА - фінал Конференції, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 114:75, а серія в цілому з рахунком 4-2 на користь "Сан-Антоніо".

Героєм матчу став ЛаМаркус Олдрідж, на рахунку якого 34 очки і 12 підбирань.

Х'юстон – Сан-Антоніо 75:114 (24:31, 18:30, 22:26, 11:27)

Х'юстон: Аріза (20), Капела (15 + 12 підбирань), Харден (10 + 7 передач + 6 втрат), Беверлі (7), Гордон (6) – старт; Вільямс (8), Деккер (6), Браун (3), Тейлор (0), Вільямс (0), Харрелл (0), Андерсон (0).

Сан-Антоніо: Олдрідж (34 + 12 підбирань), Сіммонс (18), Міллс (14 + 7 передач), Грін (10), По Газоль (10 + 11 підбирань) – старт; Мюррей (11 + 10 підбирань), Андерсон (7), Дедмон (3), Форбс (2), Джинобілі (2), (2), Бертанс (1), Ентоні (0).

Сан-Антоніо виграв серію з рахунком 4:2