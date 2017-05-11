Оприлюднена символічна збірна української баскетбольної Суперліги

Тренерська комісія ФБУ визначила символічну збірну Суперліги сезону 2016/2017, повідомляє офіційний сайт ліги.

Кращим першим номером став Генрі Дугат з Будівельника, який в середньому за сезон набирав майже 15 балів, збирав 3.8 підбору і виконував трохи більше чотирьох асистів за гру.

Атакуючим захисником збірної названо Джеймі Сміта з Хіміка. На рахунку американця 18.4 набраного бала, 2.3 підбирання та 4.5 результативної передачі в середньому за сезон.

Кращим легким форвардом визнано ще одного американця з Будівельника - Ді Джея Стівенса. Його показники за сезон: 13.1 бали, 5.9 підбирання.

Кращим четвертим номером став українець Станіслав Тимофеєнко з Дніпра. На його рахунку 16.1 набраного бала, не більше восьми підбирань і три передачі в середньому за матч.

Центровим у символічній збірній був обраний гравець Будівельника " Михайло Анісімов. На рахунку Михайла 11.6 бали, 5.3 підбору і майже два передачі в середньому за гру.

Як повідомляв УНІАН, Будівельник в десятий раз у своїй історії став чемпіоном України, обігравши у фінальній серії плей-офф "Хімік" з Південного.