"Бостон" виграв у "Вашингтона" у єдиному матчі дня в НБА

У ніч на четвер у Національній баскетбольній асоціації відбувся один матч в якому "Бостон Селтікс" обіграв "Вашингтон Візардс" і повів у серії з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 123:101.

Після цього матчу рахунок в серії став 3:2 на користь "Селтікс".

Бостон – Вашингтон 123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25)

Бостон: Бредлі (29), Хорфорд (19 + 7 передач), Томас (18 + 9 передач), Краудер (18 + 8 підбирань), Джонсон (8) – старт; Смарт (9 + 11 підбирань + 6 передач), Олиник (8), Зеллер (6), Розир (5), Янг (3), Грін (0), Браун (0).

Вашингтон: Уолл (21), Бив (16), Портер (13), М-ф Морріс (9), Гортат (7 + 11 підборів) – старт; Убре (13), Богданович (6), Сміт (5), Маинми (5), Дженнінгс (3), Мак (2), Саторански (1), Берк (0).

Рахунок у серії - 3:2