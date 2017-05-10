"Сан-Антоніо" дотиснув "Х'юстон" в овертаймі матчу плей-офф НБА

У Національній баскетбольній асоціації напередодні відбулася одна зустріч в рамках другого раунду плей-офф. «Сан-Антоніо Сперс» переграв «Х'юстон Рокетс» в п'ятому матчі півфінальної серії Західної конференції. Зустріч завершилася в овертаймі з рахунком 110:107 на користь господарів.

Найрезультативнішим гравцем у складі «Сан-Антоніо» став Кавай Леонард, який набрав 22 очки і зробив 15 підбирань. У третій чверті Леонард отримав травму, яка завадила йому зіграти ефективно у час, що залишився. В овертаймі на майданчик він не виходив. За словами самого гравця, він зуміє відновитися до шостої грі з "Х'юстоном".

Сан-Антоніо – Х'юстон — 110:107 OT (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6)

Сан-Антоніо: Леонард (22 + 15 підбирань), Міллс (20), Олдрідж (18 + 14 підбирань), Грін (16), Сіммонс (12), Джинобілі (12 + 7 підбирань)

Х'юстон: Харден (33 + 10 підбирань + 10 передач + 9 втрат), Беверлі (20), Андерсон (19 + 7 підбирань), Гордон (11), Аріза (9 + 8 підбирань), Капела (9 + 11 підбирань)

Рахунок у серії: 3-2