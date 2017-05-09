"Голден Стейт Ворріорз" вийшов у фінал Західної конференції НБА

У Національній баскетбольній асоціації відбулася четверта зустріч півфіналу Західної конференції. «Голден Стейт Ворріорз» на виїзді обіграв «Юта Джаз» з рахунком 121:95. «Ворріорз» здобули перемогу в серії з рахунком 4-0.

Гості вже до закінчення першої чверті вели з перевагою в 22 очки, і хоча в третьому періоді «Юті» вдалося скоротити відставання до 5 очок, до кінця матчу «Ворріорз» знову серйозно відірвалися в рахунку.

Форвард «Голден Стейт» Дрэймонд Грін оформив тріпл-дабл — 17 очок, 10 підбирань, 11 передач. На рахунку Стівена Каррі — 30 очок, 5 підбирань і 7 передач.

У фіналі Західної конференції «Ворріорз» зіграє з переможцем пари «Х'юстон Рокетс» — «Сан-Антоніо Сперс». В тій серії рахунок рівний — 2-2.

Юта – Голден Стейт— 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28)

Юта: Хейворд (25), Мак (18), Екзам (15), Гобер (12 + 13 підбирань)

Голден Стейт: Каррі (30 + 7 передач), Томпсон (21 + 5 втрат), Дюрант (18), Грін (17 + 10 підбирань + 11 передач), Макгі (12), Пачулія (2 + 8 підбирань)

Рахунок у серії: 0-4