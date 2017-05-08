Гравця "Дніпра" визнано кращим форвардом чемпіонату України з баскетболу

Капітана баскетбольного клубу "Дніпро" Станіслава Тимофеєнка визнано найкращим форвардом за підсумками сезону в Суперлізі Парі-Матч.

Тимофеєнко зіграв в усіх 39-ти поєдинках "Дніпра" за сезон. У середньому за матч набирав 16,3 очки, робив 8,1 підбирання і 3 передачі.

У заключному матчі сезону "Дніпро" переміг "Черкаські Мавпи", вирвавши перемогу в "бронзовій" серії, повідомляє офційний сайт ФБУ.

Раніше кращим гравцем сезону в Суперлізі Парі-Матч було визнано американця Генрі Дугата з київського "Будівельника". Кращим захисником став Джеймі Сміт з "Хіміка" (Южне), а кращим центровим - Михайло Анісімов з "Будівельника".