Гравця "Дніпра" визнано кращим форвардом чемпіонату України з баскетболу
23:48, 08 травня 2017Баскетбол
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Форвард "Дніпра" Станіслав Тимофеєнко став лауреатом сезону Суперліги.
Станіслав Тимофеєнко - кращий форвард Суперліги / fbu.ua
Капітана баскетбольного клубу "Дніпро" Станіслава Тимофеєнка визнано найкращим форвардом за підсумками сезону в Суперлізі Парі-Матч.
Тимофеєнко зіграв в усіх 39-ти поєдинках "Дніпра" за сезон. У середньому за матч набирав 16,3 очки, робив 8,1 підбирання і 3 передачі.
У заключному матчі сезону "Дніпро" переміг "Черкаські Мавпи", вирвавши перемогу в "бронзовій" серії, повідомляє офційний сайт ФБУ.
Раніше кращим гравцем сезону в Суперлізі Парі-Матч було визнано американця Генрі Дугата з київського "Будівельника". Кращим захисником став Джеймі Сміт з "Хіміка" (Южне), а кращим центровим - Михайло Анісімов з "Будівельника".
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