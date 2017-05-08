Баскетбольний "Дніпро" став бронзовим призером чемпіонату України

У Дніпрі був зіграний вирішальний, п'ятий матч бронзової серії баскетбольної Суперліги України, в якому місцевий "Дніпро" і "Черкаські мавпи" вирішували долю третього місця в чемпіонаті України.

Всі сорок хвилин глядачі в ПС «Шинник» споглядали цікаве видовище, у фіналі якого їхні улюбленці завоювали бронзові нагороди.

Стартове вкидання виграли господарі паркету і вже за декілька секунд був зафіксований спірний м’яч, що яскраво підкреслювало весь статус та напругу матчу. Команди почали рівно: відкрив рахунок в матчі капітан гостей Андрій Кальніченко, а вже за декілька секунд один з лідерів дніпрян Олександр Мішула рахунок зрівняв з лінії штрафних, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Надалі на паркеті точилася безкомпромісна боротьба аж до моменту, коли Олександр Кобець закинув влучний дальній та вивів свою команду вперед: після цього справжній перформанс почався у підопічних Дениса Журавльова, які оформили ривок 11:0, а два дальні від Шунделя з сиреною відправили «Мавп» у справжній нокдаун. 24:12 після першої чверті.

На старті другої десятихвилинки розвинути успіх «Дніпра» взявся Олександр Ревзін, який за стартову хвилину двічі влучив з периметру та ще збільшив перевагу своєї команди. Проте героєм чверті став не він. Єдиний легіонер на дві команди черкащанин Стейсі Девіс видав неймовірний відрізок матчу. Американець за чверть набрав 13 балів та в один з моментів зміг самотужки скоротити різницю в рахунку до 9 пунктів. Проте в кінцівці першої половини гри господарі паркету знову ввімкнулися та віддалилися на комфортну різницю в 16 балів. 49:33.

Третю чверть жвавіше розпочали гості з Черкас, які влаштували для "Дніпра" справжню зливу з триочкових і скоротили відставання до 10 балів, проте вже за мить дніпряни знову взяли своє і відірвались на відстань 18 балів. Трохи скоротив відставання все той же невгамовний Стейсі Девіс, який не переставав палити з дальньої дистанції з неймовірним відсотком.

В останній десятихвилинці відбувалися імпровізовані гойдалки, коли гості скорочували відставання до 10 балів, а дніпряни знову віддалялися у рахунку. В такому ритмі і завершилася остання гра сезону в Суперлізі Парі-Матч.

92:75 - і "Дніпро" забирає останній комплект нагород.

БК «Дніпро» – БК «Черкаські Мавпи» 92:75 (24:12, 25:21,17:21, 26:21)

Найрезультативніші: Тимофеєнко ("Дніпро") - 18 очок, 6 підбирань; Девіс ("Черкаські Мавпи") - 25 очок, 5 підбирань.

Рахунок у серії 3:2