В серії плей-офф НБА "Клівленд" виграв у "Торонто" і вийшов у фінал конференції

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі плей-офф.

Перемога "Клівленд Кавальєрс" в гостях над "Торонто Репторс" дозволила команді Леброна Джеймса вийти у фінал конференції. Сам провідний форвард "Клівленда" вніс суттєвий внесок у перемогу, набравши 35 очок. Другим за набраними балами став Кайрі Ірвінг (27).

«Кавальєрс» виграли серію з рахунком 4-0 і в фіналі Східної конференції зіграють з переможцем протистояння «Бостон Селтікс» — «Вашингтон Візардс».

У двох інших матчах плей-офф "Вашингтон" здолав "Бостон", а "Х'юстон" виграв у "Сан-Атонио". В обох серіях рахунок став рівним 2:2.

«Торонто» – «Клівленд» – 102:109 (28:28, 21:33, 31:24, 22:24)

«Торонто»: Ібака (23), ДеРозан (22 + 8 передач – 4 втрати), К. Джозеф (20 + 6 підбирань + 12 передач), П. Такер (14 + 12 підбирань + 4 перехоплення), Н. Пауелл (10 + 6 підбирань)

«Клівленд»: Л. Джеймс (35 + 9 підбирань + 6 передач – 6 втрат), Ірвінг (27 + 5 підбирань + 9 передач + 4 перехоплення), Корвер (18 + 5 підбирань), Фрай (10), Т. Томпсон (6 + 7 підбирань)

Рахунок у серії: 0-4

«Вашингтон» – «Бостон» – 121:102 (20:24, 28:24, 42:20, 31:34)

«Вашингтон»: Біл (29), Волл (27 + 12 передач + 5 перехоплень – 7 втрат), Портер (18 + 8 підбирань + 4 перехоплення), Маркифф Морріс (16 + 10 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення – 4 втрати), Боян Богданович (13)

«Бостон»: Ай. Томас (19 + 5 передач – 6 втрат), Розьєр (16 + 7 підбирань), Олійник (14), Хорфорд (11 + 5 підбирань + 5 передач), Смарт (9 + 6 передач)

Рахунок у серії: 2-2

«Х'юстон» – «Сан-Антоніо» – 125:104 (34:22, 23:31, 34:23, 34:28)

«Х'юстон»: Харден (28 + 5 підбирань + 12 передач – 4 втрати), Е. Гордон (22), Аріза (16 + 6 підбирань + 5 передач), Л. Вільямс (13), Р. Андерсон (13)

«Сан-Антоніо»: Дж. Сіммонс (17), К. Леонард (16 + 6 підбирань + 4 передачі), Олдрідж (16 + 5 підбирань), Джинобілі (9), П. Газоль (8 + 7 підбирань + 2 блок-шота)

Рахунок у серії: 2-2