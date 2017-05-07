38 очок Кевіна Дюранта принесли перемогу "Голден Стейт" у матчі плей-офф НБА проти "Юти"

У Національній баскетбольній лізі напередодні відбулася одна гра. «Голден Стейт Ворріорз» на виїзді здобув перемогу над «Юта Джаз» з рахунком 102:91 в третьому матчі півфінальної серії Західної конференції. Рахунок у серії — 3-0 на користь «Ворріорз».

«Юта» лідирувала у третій чверті з відривом 9 очок, однак розгубила перевагу до кінця періоду, а в кінці останньої дванадцятихвилинки ривок зробили «Ворріорз».

У «Голден Стейт» 38 очок і 13 підбирань на рахунку форварда Кевіна Дюранта, 23 очки набрав Стівен Каррі. У складі «Юти» Гордон Хейворд набрав 29 очок.

Четвертий поєдинок серії відбудеться 9 травня на майданчику «Юти».

Юта – Голден Стейт 91:102 (17:27, 33:22, 20:23, 21:30)

Юта: Хейворд (29 + 6 передач), Гобер (21 + 15 підбирань), Мак (11), Інглс (10), Діао (10) –старт; Джонсон (7), Худ (3), Екзам (0), Нето (0), Фейворс (0).

Голден Стейт: Дюрант (38 + 13 підбирань), Каррі (23), Грін (9 + 10 підбирань), Пачулія (7),Томпсон (6) – старт; Ігудала (11), Вест (4), Кларк (2), Макгі (2 + 7 підбирань), Лівінгстон (0).

Рахунок у серії – 0-3