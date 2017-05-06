Столичний "Будівельник" удесяте став чемпіоном української Суперліги з баскетболу

У четвертій грі золотої серії української баскетбольної Суперліги "Будівельник" обіграв "Хімік" на його майданчику в Южному з рахунком 89:81, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суботній матч пройшов з повною перевагою київської команди, яка вела в рахунку з перших хвилин і не втратила ініціативу до фінальної сирени.

Найгірші побоювання фанатів "Будівельника" не виправдались. Генрі Дугат, який отримав травму в третьому матчі, вийшов у старті, однак пошкодження, схоже, давало про себе знати - американець був не такий ефективний в атаці.

Незважаючи на це, кияни швидко отримали перевагу: гості атакували з усіх дистанцій з високим відсотком і домінували на щитах. Додамо до цього агресивний захист і отримаємо впевнену перевагу "Будівельника" у першій половині.

"Хімік" насамперед слабо зіграв у захисті, пропустивши за половину 43 очки. Господарі не справлялися з киянами, які часто обігравали опонентів один в один. Команда Степановського вже традиційно погано виглядала в першій половині, зі скрипом набираючи очки. Єдиною світлою плямою на чужій половині майданчика для "Хіміка" став Сміт, який розбавив невдалий позиційний напад своєю індивідуальною грою.

За першу половину господарі реалізували лише 35% кидків з гри, закинувши 1 з 12 (!) спроб з-за дуги. Як результат, на велику перерву суперники пішли за "+16" для "Будівельника", а підсумував стартові 20 хвилин гри Ді Джей Стефенс, вколотивши космічний постер-данк через Павлова.

Вже на самому початку третьої чверті "Будівельник" оформив черговий потужний ривок 11:2, в результаті якого відрив киян зріс до катастрофічних для "Хіміка" 25 очок. Продовжували тягти гостей в атаці американські легіонери, які, схоже, були серйозно налаштовані закрити серію в Южному. Розібратися з помилками в захисті господарям так і не вдалося, більш того "Будівельник" за третю чверть набрав рекордні для цього матчу 27 очок.

Скоротити відставання підопічні Степановського зуміли лише в заключній чверті, коли почали грати більш розкуто. Господарі значно поліпшили відсоток дальніх влучань і в цілому стабілізували гру на обох сторонах майданчика. "Хімік" не був би "Хіміком", якби не оформив черговий камбек. На цей раз южненці включилися в четвертій десятихвилинці, по ходу якої господарі зуміли скоротити відставання з 25 до 8 очок. "Будівельник" явно повірив у перемогу занадто рано, проте відрив, отриманий столичним клубом після третьої чверті, став у цьому матчі визначальним.

"Будівельник" довів четвертий матч до перемоги і виграв серію з рахунком 3:1, закривши фінальне протистояння в Южному.

"Будівельник" став чемпіоном України вперше з 2014 року.

Це десятий чемпіонський титул "Будівельника" за історію проведення незалежної української Суперліги.

Хімік - Будівельник 81:89 (9:17, 18:26, 21:27, 33:19)

Хімік: Сміт 23 + 6 передач + 4 підбирання, Антіпов 11, Конєв 10, Беліков 9, Петров 8

Будівельник: Стефенс 21 + 5 підбирань, Дугат 19 + 6 підбирань, Отверченко 12, Філдс 12 + 7 передач, Дроздов 9

Рахунок у серії – 1:3