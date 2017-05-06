"Сан-Антоніо Сперс" повели у серії плей-офф НБА проти "Х'юстон Рокетс"

Сьогодні відбулися чергові матчі другого раунду плей-офф НБА-2017, повідомляє офіційний сайт ліги. «Торонто» не зміг нав'язати боротьбу «Клівленду» після двох поразок в Огайо, поступившись у третій зустрічі в Канаді.

«Х'юстон» вдома програв «Сан-Антоніо», який втратив Тоні Паркера. По 26 очок на рахунку Кавая Леонарда і Ла Маркуса Олдріджа.

Торонто – Клівленд 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)

Торонто: Де Розан (37), Валанчюнас (19 + 8 підбирань), Пауелл (13), Ібака (12), Джозеф (4 + 6 передач) –старт; Такер (5), Райт (2), Ван Вліт (2), Керролл (0), Паттерсон (0).

Клівленд: Джеймс (35 + 8 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Ірвінг (16), Лав (16 + 13 підбирань), Джей Ар Сміт (9), Томпсон (9 + 12 підбирань) - старт; Корвер (14), Вільямс (5), Вільямс (4), Шамперт (4), Фрай (3), Джонс (0), Джонс (0).

Рахунок в серії – 0:3

Х'юстон – Сан-Антоніо 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)

Х'юстон: Харден (43 + 5 втрат), Аріза (17), Капела (12 + 16 підбирань + 5 блок-шотів), Беверлі (8 + 7 підбирань), Андерсон (2) –старт; Гордон (9), Нене (1), Вільямс (0).

Сан-Антоніо: Леонард (26 + 10 підбирань + 7 передач), Олдрідж (26 + 7 підбирань + 4 блок-шота), По Газоль (12 + 9 підбирань), Грін (11), Мюррей (2) – старт; Міллс (15), Сіммонс (7), (4), Джинобілі (0), Андерсон (0).

Рахунок у серії – 1:2