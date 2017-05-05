Баскетбольний "Дніпро" виграв у Черкасах і відклав розв'язку бронзової серії Суперліги до понеділка

У Черкасах завершився четвертий матч бронзової серїі української Суперліги з баскетболу. "Дніпро" на виїзді зумів обіграти "Черкаські мавпи" і зробив рахунок у серії 2:2. Тож доля бронзових нагород вирішиться у вирішальному п'ятому матчі, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

"Дніпро" впевненіше і агресивніше почав матч, швидко оформивши ривок на старті. Головним ініціатором спурту гостей в першій чверті став капітан Станіслав Тимофеєнко, який набрав 12 очок за першу десятихвилинку. Форварду вдалося стати найкращим у дебюті, незважаючи на ушкодження коліна, після якого лідеру "Дніпра" довелося останні хвилини чверті провести на лавці.

"Мавпи", в складі яких у стартовій п’ятірці незважаючи на травму, отриману в третьому матчі, вийшов Бояркін, в атаці працювали більш командно і другу десятихвилинку почали за 5-очкового дефіциту. Остаточно повернув "Мавп" у гру найрезультативніший гравець серії Олександр Кольченко, який не тільки взяв на себе гру в атаці, а й оформив серію перехоплень.

У той час градус боротьби на майданчику зашкалював - Мішула за зайву емоційність під час спілкування з суддею отримав необов'язковий технічний фол, який став для нього третім персональним. Друга чверть залишилася за господарями, проте на велику перерву за 3-очкової переваги пішли баскетболісти "Дніпра".

Початок другої половини для господарів став справжнім кошмаром. "Дніпро" розпочав третю чверть неймовірним ривком, вигравши перші 6 хвилин з рахунком 18:2 і відірвавшись від "Мавп" на 19 очок! Поки гості забивали кидки на будь-який смак, "Мавпи" мучилися в атаці, зумівши трохи прийти в себе після нокдауну лише під завісу третьої десятихвилинки. Як і в першій половині, команда Міхельсона зуміла підтягнутися в рахунку, поки у "Дніпра" сидів на лавці Мішула - без мотора і організатора атак справи на чужій половині майданчика у гостей йшли не дуже добре. "Мавпи" трохи відігрались ближче до останньої перерви, проте 11 очок перед останньою чвертю стали солідним гандикапом для гостей.

По закінченню першої половини четвертої чверті віра черкаських уболівальників в черговий камбек потроху згасала. Однак господарі усе ж таки зуміли оформити ривок: спочатку Кольченко двічі вдало заграв Чумакова в фарбі, після чого сам лідер "Мавп" набрав 4 очки поспіль, залишивши 7 балів від відриву суперника за 4 хвилини до сирени.

Своєчасний тайм-аут Журавльова зробив свою справу: "Дніпро" оформив вирішальний ривок 7:0 - 4 очка на двох набрали Ревзін і Загреба, а Мішула фірмовою трьохою через руки зняв усі питання в цьому матчі.

Команда Дениса Журавльова здобула заслужену перемогу в четвертому матчі бронзової серії і перевела протистояння у вирішальний п'ятий матч, який 8 травня суперники проведуть в Дніпрі.

Черкаські Мавпи – Дніпро 69:83 (20:25, 18:16, 11:19, 20:23)

Черкаські Мавпи: Кольченко 19 + 5 передач, Девіс 13 + 10 підбирань, Кобець 12, Чумаков 10 + 5 підбирань

Дніпро: Мішула 21 + 6 передач, Загреба 19 + 9 підбирань, Тимофеєнко 17 + 7 підбирань, Ревщін 11

Рахунок у серії – 2:2