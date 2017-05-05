Суддівські розбірки у баскетбольній Суперлізі: протест "Хіміка" не задоволений

Дисциплінарно-експертна комісія Федерації баскетболу України розглянула протест южненського "Хіміка" на результат третього матчу фінальної серії Суперліги проти київського "Будівельника" (67:74), який відбувся вчора.

Як повідомляє офіційний сайт ФБУ, комісія не знайшла в діях арбітрів такі помилки, які могли б вплинути на результат гри. Директорат не задовольнив протест "Хіміка" на результат поєдинку.

«Арбітри постійно ігнорували порушення правил захисту з боку гравця "Будівельника" Анісімова. Своїми діями арбітри навмисне провокували головного тренера "Хіміка", що вилилося в два технічних фоли і подальше вилучення В.Степановського з лави запасних, що безпосередньо вплинуло на результат матчу», — такий був протест "Хіміка".

«Технічні фоли тренера "Хіміка" призначені правильно, згідно офіційних правил. Дії гравця Анісімова арбітрами протягом матчу були оцінені правильно, і жодного ігнорування не було. Комісія вважає, що арбітри провели матч об'єктивно і неупереджено.

Судді допустили 11 помилок: 4 на користь "Хіміка" та 7 на користь "Будівельника", що не вплинуло на результат гри», — йдеться в заяві дисциплінарно-експертної комісії ФБУ.

Матч "Хіміка" та "Будівельника" завершився вчора перемогою столичного клубу. Рахунок у фінальній серії став 2:1 на користь "Будівельника". Серія триває до трьох перемог однієї з команд.