33 очки Хейворда не допомогли "Юті" обіграти "Голден Стейт Ворріорз" в матчі плей-офф НБА

У Національній баскетбольній лізі відбулися чергові матчі плей-офф, повідомляє офіційний сайт НБА.

"Вашингтон" обіграв у рідних стінах "Бостон", здобувши першу перемогу в протистоянні і скоротивши відставання в серії.

У матчі між "Голден Стейт" і "Ютою" також перемогу святкували господарі. "Голден Стейт" на чолі з Кевіном Дюрантом ведуть у серії з рахунком 2:0. 33 очки, як були набрані Гордоном Хейвордом, не допомогли "Юті" досягти успіху.

Вашингтон – Бостон 116:89 (39:17, 24:23, 32:29, 21:20)

Вашингтон: Уолл (24 + 8 передач), Портер (19 + 8 підбирань), Гортат (13 + 16 підбирань), Біл (11), М-ф Морріс (10) – старт; Богданович (19 + 10 підбирань), Мак (8), Дженнінгс (4), Саторанскі (2), Убре (2), Сміт (2), Маінмі (2), Берк (0).

Бостон: Хорфорд (16), Краудер (14 + 7 підбирань), Томас (13), Грін (8), Бредлі (7) – старт; Смарт (9 + 8 втрат), Браун (6), Жеребко (4), Янг (3), Джонсон (3), Зеллер (3), Розир (2), Олінік (1).

Рахунок у серії 1:2

Голден Стейт – Юта 115:104 (33:15, 27:32, 32:35, 23:22)

Голден Стейт: Дюрант (25 + 11 підбирань + 7 передач), Каррі (23 + 7 передач), Грін (21 + 7 підбирань + 6 передач), Томпсон (14 + 6 передач), Пачулія (2) – старт; Ігудала (10), Кларк (8), Вест (4 + 7 підбирань), Макгі (4), Лівінгстон (2), Барнс (2), Маккоу (0), Макаді (0).

Юта: Хейворд (33), Гобер (16 + 16 підбирань), Мак (14), Джонсон (8), Інглс (3) – старт; Худ (8), Екзам (7), Діао (7), А (5), Фейворс (3).

Рахунок у серії 2:0