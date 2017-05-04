Баскетбольний "Будівельник" здолав на виїзді "Хімік" і впритул наблизився до золота Суперліги

У Южному відбулася третя зустріч золотої серії баскетбольної Суперліги. Місцевий "Хімік" приймав столичний клуб "Будівельник" і несподівано поступився, відкривши супернику прямий шлях до здобуття чемпіонства.

Старт матчу залишився за киянами, які вчисту переграли суперника в атаці. З 26 командних очок у першій чверті рівно половину набрав Стефенс, який реалізував 5 з 5 кидків з гри, 3 з яких були дальніми. "Хімік" окрім індивідуальних дій Сміта в дебюті поєдинка нічого супернику запропонувати не зміг, отримавши "-11" перед першою перервою, повідомляє сайт fbu.ua.

По ходу другої чверті южненці намагалися наздогнати киян і щось схоже на міні-ривок зуміли оформити лише під завісу десятихвилинки, в якій до Сміта підключився Конєв. Господарі завдяки парі точних дальніх і вдалому відрізку у захисті скоротили відставання до 8 очок і могли зменшити його ще більше, однак втрата Петрова обернулася швидким відривом киян, який завершився ендваном Отверченка. Як підсумок, на велику перерву команди пішли за все тих же 11 очок відрива "Будівельника".

Третя чверть напевно пробудила не тільки СК "Олімп", а й усе місто Южне. "Хімік" влаштував потужний ривок довжиною у десятихвилинку, яку господарі завершили з рахунком 21:9 на свою користь. "Будівельник" лише під завісу чверті зумів трохи поповнити скарбничку набраними очками, а "Хімік" не тільки наздогнав, а й випередив киян. Головними ініціаторами камбека став американський дует Сміт - Лав - перший атакував з дистанції, а другий тиснув опонентів біля кільця.

Вирішальну чверть суперники почали з серйозними кадровими втратами: "Будівельник" залишився без свого лідера Генрі Дугата, який отримав травму, а "Хімік" без головного тренера Віталія Степанoвського, який отримав друге технічне зауваження і вимушений був залишити майданчик.

Після ідеальної третьої чверті довести справу до кінця южненці не зуміли. "Хімік" провалився в атаці, змазавши практично усі кидки з гри. "Будівельнику" по такій грі виявилося достатньо невеликого сплеску активності від Філдса і чергового вдалого відрізка від Стефенса, який оформив серію перехоплень і перетворив їх у набрані бали.

Таким чином, останнє слово в цьому матчі залишилось за "Будівельником", який виграв перший виїзний матч і вийшов уперед у серії - 2:1.

Четвертий матч серії суперники проведуть 6 травня також у Южному. Початок о 14:00.

Хімік - Будівельник - 67:74 (15:26, 23:23, 21:9, 8:16)

Хімік: Сміт 26 + 5 підбирань + 8 втрат, Конєв 13 + 6 підбирань, Лав 9, Рябчук 8 Петров 5 + 11 підбирань,

Будівельник: Стефенс 25 + 6 підбирань, Філдс 13, Анісімов 11, Дугат 9, Отверченко 8

Рахунок у серії - 1:2