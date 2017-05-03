"Черкаські мавпи" на останній секунді здолали "Дніпро" і близькі до бронзи Суперліги з баскетболу

У Черкасах відбувся третій поєдинок бронзової серії баскетбольної Суперліги.

"Черкаські мавпи" приймали "Дніпро". Попередні дві зустрічі завершувалися по-різному, рахунок по матчам був нічийним 1:1.

Початок третьої гри залишився за "Мавпами". Господарі заволоділи перевагою завдяки швидкому нападу - в атаці до традиційно результативного в цій серії Кольченка приєднався Івшин, який підсилив гру команди з лави. Підопічні Журавльова були менш активними на щитах і трохи гірше атакували з гри, вирушивши на першу перерву за закономірних "-7", повідомляє офіційний сайт ФБУ.

У другій чверті дніпряни оформили швидкий ривок 9:2 і оперативно зрівняли рахунок, але не надовго. Два триочкових Девіса і дальнє влучання Кольченка, який продовжував феєрити, повернули господарів на дистанцію 7 очок. У якийсь момент перевага підопічних Міхельсона ставала двозначною, однак обмінявшись неймовірними кидками Шунделя і Кольченка під сирену, на велику перерву суперники пішли за все тих же 7 балах переваги "Мавп".

Третя чверть пройшла за схожим сценарієм. Спочатку "Мавпи" проспали ривок суперника - "Дніпро" навіть зумів ненадовго вийти вперед. Однак відповідь господарів виявилася ще більш потужною: "Мавпи", в складі яких команду за собою вели Кольченко, Девіс і Чумаков, продовжували атакувати. Як підсумок, на останню перерву суперники пішли за +11 для "Мавп", для яких неприємною новиною стала травма Бояркіна та 4 фоли Івшина ще в третій чверті.

У заключній десятихвилинці "Дніпро" оформив ще більш потужний камбек, відігравши по ходу вирішальної чверті 14 очок. Гості включили пресинг у захисті, що тут же відбилося на відсотку влучань "Мавп". А за відсутності Бояркіна, який так і не повернувся на паркет, отримавши травму, у господарів з'явилися серйозні проблеми і в позиційному нападі.

На останніх хвилинах почалося змагання з пробиття штрафних кидків, яке закінчилося тим, що на заключні 30 секунд матчу команди вийшли за рівного рахунку.

У "Дніпра" взявся "вирішувати" Мішула, проте його кидок виявився неточним і залишив супернику 11 секунд на останнє володіння. Прохід Кольченка також вийшов нерезультативним, однак найспритнішим під чужим щитом виявився Чумаков, який підібрав м'яч і з сиреною приніс перемогу "Черкаським Мавпам"!

Команда Максима Міхельсона виграла перший домашній матч і вийшла вперед у серії - 2:1.

Четвертий матч серії між "Мавпами" та "Дніпром" пройде також у Черкасах 5 травня о 18:30.

"Черкаські Мавпи" - "Дніпро" - 83:81 (21:14, 22:23, 26:21, 14:23)

Черкаські Мавпи: Кольченко 29 + 5 передач, Девіс 17 + 5 підбирань, Чумаков 14 + 7 підбирань,

Дніпро: Мішула 17, Тимофеєнко 14 + 10 підбирань, Ревзін 14, Загреба 12

Рахунок в серії - 2:1