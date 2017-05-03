Збірну України з баскетболу ставлять на перше місце в списку фаворитів жіночого Євро-2017
Сайт Міжнародної баскетбольної федерації (FIBA) поставив українську команду на чолі рейтингу збірних-учасниць Євробаскету.
Офіційний сайт Міжнародної баскетбольної федерації (FIBA) склав рейтинг команд, які візьмуть участь у жіночому чемпіонаті Європи з баскетболу.
На першому місці рейтингу опинилася українська збірна, яка, на думку fiba.com, є фаворитом майбутньої континентальної першості.
Укладачі рейтингу в коментарі до топ-листа пояснюють свою позицію:
"Команда України залишилася непереможеною в кваліфікаційному раунді Євро, більше того, українки добилися двох перемог над діючими чемпіонками Європи - Сербією. Сила цієї команди - не тільки в приголомшливому лідері - Аліні Ягуповій, яка днями вивела "Лілль" у фінал сезону в чемпіонаті Франції. Козир українок - у грі всієї команди".
Слідом за збірною України в числі топ-5 фаворитів Євро-2017 виявилися також команди Іспанії, Росії, Франції та Словенії. Однак укладачі рейтингу нагадують: в наступні тижні у рейтингу буде достатньо змін.
Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу тріумфально пробилася на чемпіонат Європи, не зазнавши жодної поразки у відбірковому турнірі.
7 травня команда Володимира Холопова починає підготовку до Євробаскету на базі в Пущі-Водиці.
Чемпіонат Європи стартує 16 червня в Чехії. Суперниками нашої команди у групі А є Чехія, Угорщина та Іспанія.