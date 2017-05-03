Неймовірні 53 очки Айзея Томаса принесли "Бостону" перемогу в матчі плей-офф НБА

У Національній баскетбольній лізі відбулися чергові матчі плей-офф.

«Бостон Селтікс» переміг «Вашингтон Візардс» у другому поєдинку півфіналу Східної конференції, повідомляє офіційний сайт НБА. Зустріч відбулася на арені «Ті-Ді Гарден» в Бостоні і завершилася в овертаймі з рахунком 129:119 на користь господарів.

У команді «Бостона» фантастичну результативність показав Айзея Томас, який набрав 53 очки. Найрезультативнішим гравцем у складі «Вашингтона» став Джон Уолл, на рахунку якого 40 очок і 13 передач. Рахунок у серії став 2-0 на користь «Селтікс».

«Голден Стейт Ворріорз» здолав «Юту Джаз» у першому матчі півфіналу Західної конференції НБА. Зустріч відбулася на «Оракл-Арені» в Окленді і завершилася з рахунком 106:94 на користь господарів.

Найрезультативнішим гравцем у складі «Голден Стейт» став Стівен Каррі, який набрав 22 очки. Другий матч серії відбудеться на майданчику «Ворріорз» 5 травня.

Бостон – Вашингтон — 129:119 OT (29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5)

Бостон: Томас (53 + 3 перехоплення), Хорфорд (15 + 12 підбирань), Бредлі (14 + 3 перехоплення), Краудер (14 + 7 підбирань), Розьє (12 + 6 підбирань), Смарт (9 + 5 передач)

Вашингтон: Уолл (40 + 13 передач + 3 перехоплення + 3 блок-шота), Морріс (16), Біл (14 + 5 підбирань + 6 втрат), Гортат (14 + 10 підбирань), Портер (13 + 9 підбирань), Убре (12 + 7 підбирань), Сміт (10)

Рахунок в серії: 2-0

Голден Стейт – Юта 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21)

Голден Стейт: Каррі (22 + 7 підбирань), Дюрант (17), Грін (17 + 8 підбирань + 6 передач), Томпсон (15), Пачулія (10), Лівінгстон (9), Кларк (6), Вест (4 + 7 передач)

Юта: Гобер (13 + 8 підбирань), Хейворд (12), Худ (12), Джонсон (11), Джордж Хілл (7), Экзам (7), Лайлс (7), Мак (6 + 7 підбирань)

Рахунок в серії: 1-0