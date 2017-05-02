35 очок Леброна Джеймса допомогли "Клівленду" обіграти "Торонто" у серії плей-офф НБА

У ніч на вівторок в Національній баскетбольній лізі відбулися два матчі в рамках півфіналів конференцій.

«Клівленд Кавальєрс» обіграв «Торонто Репторс» в першому матчі серії. Найрезультативнішим гравцем у складі «Клівленда» став Леброн Джеймс, на рахунку якого 35 очок і 10 підбирань. Кайра Ірвінг оформив дабл-дабл з 24 очок і 10 передач, Трістан Томпсон — з 11 очок і 14 підбирань. За «Торонто» 20 очок і 11 передач набрав Кайл Лоурі.

Другий матч серії між цими командами відбудеться 4 травня, повідомляє офіційний сайт ліги.

«Х'юстон Рокетс» на виїзді розгромив «Сан-Антоніо Сперс» з рахунком 126:99 в першому матчі серії. «Рокетс» зробили різкий ривок на початку другої чверті, а потім не дозволяли «Сперс» скоротити відставання.

На рахунку захисника «Х'юстона» Джеймса Хардена — дабл-дабл з 20 очок і 14 передач, у Клінта Капели — 20 очок та 13 підбирань, у Тревора Арізи — 23 очки. У складі «Сан-Антоніо» дабл-даблом відзначився Кавай Леонард — 21 очко та 11 підбирань.

Клівленд – Торонто— 116:105 (30:18, 32:30, 34:26, 20:31)

Клівленд: Джеймс (35 + 10 підбирань), Ірвінг (24 + 10 передач), Лав (18 + 9 підбирань), Томпсон (11 + 14 підбирань)

Торонто: Лаурі (20 + 11 передач), ДеРозан (19 + 7 підбирань), Ібака (15), Такер (13 + 11 підбирань), Пауелл (12)

Рахунок в серії: 1-0

Сан-Антоніо – Х'юстон 99:126 (23:34, 16:35, 28:27, 32:30)

Сан-Антоніо: Леонард (21 + 11 підбирань + 6 передач), Паркер (11), Сіммонз (11), Андерсон (9), Грін (8), Джинобілі (8), Міллс (7), (4 + 7 підбирань)

Х'юстон: Аріза (23), Харден (20 + 14 передач), Капела (20 + 13 підбирань), Андерсон (14), Вільямс (13), Гордон (11), Нене (7), Беверлі (7 + 7 підбирань)

Рахунок в серії: 0-1