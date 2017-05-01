"Будівельник" зрівняв рахунок у чемпіонській серії баскетбольної Суперліги проти "Хіміка"

У київському Палаці спорту відбулася друга гра фінальної серії української баскетбольної Суперліги Парі-Матч. Столичний "Будівельник" вдруге приймав у себе на паркеті южненський "Хімік". Нагадаємо, у першому матчі серії кияни на останніх секундах поступилися.

Цього разу "Будівельник" взяв реванш. Рахунок у серії - 1:1, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Зі стартових секунд другого матчу команди ринулися в бій. "Будівельник" швидко відірвався: постарався українець Руслан Отверченко, який набрав поспіль п’ять балів та вивів власну команду вперед. Надалі допомагати захиснику взялися і партнери по команді: Генрі Дугат влучив трьохочковий, а після данку від Стефенса Валерій Степановський і зовсім був змушений брати хвилинну перерву, адже різниця в рахунку сягнула восьми балів.

До слова, головний тренер "Хіміка" таки знайшов потрібні слова для своїх гравців, адже після точного триочкового від бігмена гостей В’ячеслава Петрова вже кияни взяли хвилинну перерву. Кінцівку першої чверті колективи провели рівно, про що й свідчить фінальний рахунок періоду – 17:17.

В другій чверті команди намагалися не відпускати одна одну в рахунку та грали від захисту. Лише Ді Джей Стефенс з "Будівельника" раз по раз тішив публіку своїми неймовірними кидками згори. Ближче до завершення десятихвилинки команди взагалі зацементували свої трисекундні зони та атакували переважно з периметру чи середньої дистанції. Чверть же завершилася за мінімальної переваги для господарів паркету – 37:34.

В другій половині матчу Лав відкрив лік набраним очкам з лінії штрафних кидків. Далі взявся за справу капітан гостей Олександр Рябчук, який зумів впритул наблизити свою команду до "Будівельника" по набраних балах, а ще за декілька миттєвостей гості вже везли своїм опонентам 5 пунктів. З такою різницею і завершилася передостання чверть – 45:50.

Зі стартових секунд заключної чверті підопічні Володимира Коваля ринулися в бій, і як результат вже за дві стартові хвилини гравцям в жовтому вдалося нівелювати відставання та самим вийти вперед. За дві ж хвилини до завершення матчу Михайло Анісімов з "Будівельника" збільшив відрив своєї команди до 11 набраних балів і практично зняв питання про переможця у зустрічі. Тож гра закінчилася за рахунку 71:64, відповідно "Будівельнику" вдалося зрівняти рахунок в золотій серії.

Будівельник – Хімік 71:64 (17:17, 20:17, 8:16, 26:24)

Будівельник: Анісімов 17 очок.

Хімік: Сміт 17 очок.

Рахунок у серії: 1:1

Третя гра відбудеться вже у Южному 4 травня.