"Юта Джаз" здолала "Лос-Анджелес Кліпперс" і вийшла у півфінал конференції НБА

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися дві зустрічі.

У вирішальному, сьомому протистоянні чвертьфінальної серії Західної конференції "Юта Джаз" на виїзді обіграла "Лос-Анджелес Кліпперс" (104:91) і вийшла в півфінал конференції, де зустрінеться з "Голден Стейт". Про це повідомив офіційний сайт НБА.

Результат поєдинку вирішив ривок "Юти" в третій чверті 23-9. "Юта" відірвалася на 21 бал і в подальшому більше не попускала каліфорнійців на небезпечну відстань. Хоча команда Дока Ріверса зуміла зменшити відрив до 8 очок, але на більше не вистачило ні сил, ні часу.

У складі "Джаз" чудово з лавки запасних вийшов Деррік Фейворс, який записав на свій рахунок дабл-дабл. Найрезультативнішим став Гордон Хейворд з 26 очками. "Юта" вперше з 2010 року виграла серію плей-офф.

Тим часом "Бостон" на своєму полі в першому матчі другого раунду плей-офф Східної конференції здолав "Вашингтон" (123:111).

"Вашингтон" почав матч з ривка 16-0, але в третій чверті набрали кураж господарі поля і здійснили ривок, який гості не зуміли погасити.

Лос-Анджелес Кліпперс – Юта Джаз— 91:104 (24:24, 15:22, 24:33, 28:25)

Лос-Анджелес: Джордан (24 + 17 підбирань), Кроуфорд (20), Пол (13 + 9 передач), Ріверс (9)

Юта: Хейворд (26 + 8 підбирань), Фейворс (17 + 11 підбирань), Хілл (17), Інглс (12), Діао (10), Худ (11), Джонсон (10 + 7 підбирань)

Рахунок у серії: 3-4

Бостон – Вашингтон— 123:111 (24:38, 35:26, 36:16, 28:31)

Бостон: Томас (33 + 9 передач), Краудер (24 + 6 підбирань), Хорфорд (21 + 9 підбирань + 10 передач), Бредлі (18 + 5 підбирань), Оліник (12)

Вашингтон: Біл (27), Уолл (20 + 16 передач + 8 втрат), Портер (16 + 12 підбирань), Гортат (16 + 13 підбирань), Убре (12), Богданович (10)

Рахунок в серії: 1-0