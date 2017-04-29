"Хімік" виграв у "Будівельника" перший матч фіналу баскетбольної Суперліги

У столичному Палаці спорту завершився перший матч фінальної серії плей-офф чемпіонату України з баскетболу, в якому "Будівельник" приймав "Хімік" з Южне і поступився, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 66:67.

Кияни вели в рахунку протягом більшої частини матчу. Господарі майданчика виграли першу чверть з рахунком 18:12, збільшили свою перевагу у другій 10-хвилинці (23:19) і зуміли утримати лідерство в загальному рахунку після третьої чверті (15:19).

Доля матчу була вирішена в заключному ігровому відрізку, який "Будівельник" програв з рахунком 10:17.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став В'ячеслав Петров - 23 очки. У американського легіонера Джеймса Еліота Сміта 13 балів.

Напередодні також пройшов перший матч серії за 3-е місце та бронзові медалі, в якому "Дніпро" переграв "Черкаські Мавпи" - 91:77.