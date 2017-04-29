"Бостон" і "Вашингтон" вийшли до чвертьфіналу плей-офф НБА

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі першого раунду плей-офф, де у двох парах визначилися чвертьфіналісти, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вашингтон Візардс" виграв в гостях у "Атланти Хоукс" з рахунком 115:99 та серію загалом з рахунком 4-2. Такий самий сценарій був і в парі "Бостон Селтікс" - "Чикаго Буллз", де "Бостон" виграв у "Чикаго (105:83) і оформив перемогу в серії в шести матчах.

У парі "Юта Джаз" - "Лос-Анджелес Кліпперс" гості святкували перемогу (93:98) але лише зрівняли рахунок у серії до чотирьох перемог - 3-3. Тут переможець визначитися в останньому сьомому матчі.

Атланта – Вашингтон 99:115 (23:30, 23:35, 36:24, 17:26)

Атланта: Миллсэп (31 + 10 підбирань + 7 передач + 6 втрат), Шредер (26 + 10 передач), Хардуэй (13), Ховард (9 + 7 підбирань + 5 втрат), Прінс (4) – старт; Бэйзмор (9 + 7 втрат), Кальдерон (6), Ільясова (1), Данливи (0), Мускала (0).

Вашингтон: Уолл (42 + 8 передач + 7 втрат), Бив (31), М-ф Морріс (17 + 8 підбирань), Портер (8 + 8 підбирань), Гортат (2 + 7 підбирань) – старт; Богданович (10), Убре (5 + 5 перехоплень), Дженнінгс (0), Саторански (0), Мак (0), Сміт (0), Очефу (0).

Рахунок у серії – 2-4.

Чикаго – Бостон 83:105 (23:30, 18:24, 18:34, 24:17)

Чикаго: Батлер (23 + 7 підбирань), Лопес (10), Кэнан (9), Миротич (5), Вейд (2) – старт; Картер-Вільямс (8), Ловернь (8), Ципзер (7), Портіс (5 + 11 підбирань), Грант (4), Валентайн (2), Морроу (0), Фелисио (0).

Бостон: Бредлі (23), Грін (16), Томас (12 + 6 передач), Краудер (12), Хорфорд (12 + 7 передач) – старт; Розир (9), Смарт (6), Браун (6), Олиник (6), Жеребко (3), Янг (0), Зеллер (0).

Рахунок у серії – 2-4.

Юта – Кліпперс 93:98 (22:20, 23:27, 25:31, 23:20)

Юта: Хейворд (31 + 7 підбирань), Джордж Хілл (22), Гобер (15 + 9 підбирань), Діао (5), Инглс (0) – старт; Джонсон (9), Нето (5), Худ (4), Фейворс (2 + 7 підбирань).

Кліпперс: Стать (29 + 8 передач), Ріверс (13), Мба а Муте (13), Джордан (13 + 18 підбирань + 7 втрат), Медик (4) – старт; Кроуфорд (12), Спейтс (9), Пірс (3), Фелтон (2).

Рахунок у серії – 3-3.