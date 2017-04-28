"Торонто Репторс" і "Сан-Антоніо Сперс" вийшли в наступний раунд плей-офф НБА

У Національній баскетбольній лізі напередодні відбулися два матчі стартового раунду плей-офф, повідомляє офіційний сайт НБА.

«Сан-Антоніо Сперс» на виїзді обіграв «Мемфіс Гріззліз» з рахунком 103:96. Гравці «Сперс» Кавай Леонард і Тоні Паркер у сумі набрали 56 очок, а Ламаркус Елдрідж оформив дабл-дабл з 17 очок і 12 підбирань. У «Мемфіса» 26 очок на рахунку Майка Конлі. «Сперс» здобули перемогу у серії — 4-2.

У півфіналі конференції «Сан-Антоніо» зіграє з «Х'юстон Рокетс», перша гра серії відбудеться 1 травня.

У Східній конференції «Торонто Репторс» в гостях обіграв «Мілуокі Бакс» з рахунком 92:89. У підсумку «Репторс» здобули перемогу в серії з рахунком 4-2.

У півфіналі конференції «Торонто» буде битися з «Клівленд Кавальєрс». Перший матч також відбудеться 1 травня.

Мілуокі – Торонто 89:92 (24:28, 14:23, 23:23, 28:18)

Мілуокі: Адетокумбо (34 + 9 підбирань), Міддлтон (19), Деллаведова (12), Террі (8), Монро (6 + 7 підборів), Макеров (2 + 5 блок-шотів)

Торонто: ДеРозан (32 + 5 перехоплень), Лоурі (13), Пауелл (8), Ібака (7 + 11 підбирань), Паттерсон (7), Такер (4 + 7 підбирань)

Рахунок у серії - 3:4

Мемфіс – Сан-Антоніо 96:103 (22:24, 28:21, 24:30, 22:28)

Мемфіс: Конлі (26), Марк Газоль (18), Рендолф (13 + 11 підбирань), Картер (12), Енніс (11), Гаррісон (6), Грін (5), Деніелс (3), Селден (2)

Сан-Антоніо: Леонард (29), Паркер (27), Олдрідж (17 + 12 підбирань), Міллс (10), Грін (7), Лі (7), Джинобілі (4), Дедмон (2)

Рахунок у серії: 2-4