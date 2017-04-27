"Бостон" повів у серії плей-офф НБА проти "Чикаго Буллз" - 3:2

У Національній баскетбольній лізі відбулися два матчі першого раунду плей-офф.

«Бостон Селтікс» вдома здобув перемогу над «Чикаго Буллз» з рахунком 108:97. Рахунок у серії став 3-2 на користь «Бостона», повідомляє офіційний сайт НБА.

Протягом перших трьох чвертей жодній з команд не вдавалося домогтися значної переваги, однак в останньому ігровому періоді «Селтікс» переграли «Буллз» з рахунком 29:16, що і принесло їм підсумкову перемогу. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник «Чикаго» Дуейн Уейд, який набрав 26 очок, а також виконав 11 підбирань і 8 передач. У складі «Бостона» по 24 очки — на рахунку Ейвері Бредлі і Айзеи Томаса. Шостий матч серії відбудеться на майданчику «Буллз» 29 квітня.

Тим часом «Вашингтон Уізардз» вийшов вперед у серії проти «Атланти Хоукс» - 3:2. У п'ятому матчі протистояння столичні баскетболісти на домашній арені «Верізон-центр» обіграли "Атланту" з рахунком 103:99.

Найрезультативнішим гравцем у складі «Вашингтона» став Бредлі Біл, який набрав 27 очок. Джон Уолл оформив дабл-дабл з 20 очок і 14 передач. За «Атланту» 29 очок і 11 передач набрав Денніс Шредер, у Пола Міллсепа — 21 очко та 11 підбирань.

Бостон – Чикаго 108:97 (23:20, 29:30, 27:31, 29:16)

Бостон: Томас (24), Бредлі (24), Хорфорд (21 + 7 підбирань + 9 передач), Оліник (14), Краудер (8 + 8 підбирань), Смарт (8 + 8 передач)

Чикаго: Уейд (26 + 11 підбирань + 8 передач), Батлер (14 + 8 підбирань + 6 передач), Лопес (14), Кенан (13)

Рахунок у серії: 3-2

Вашингтон – Атланта— 103:99 (23:25, 27:24, 33:30, 20:20)

Вашингтон: Біл (27), Волл (20 + 14 передач), Портер (17), Богданович (14), Морріс (8), Гортат (5 + 10 підбирань)

Атланта: Шредер (29 + 11 передач), Міллсеп (21 + 11 підбирань), Хардуей (15), Прінс (10), Ховард (5 + 10 підбирань)

Рахунок у серії: 3-2