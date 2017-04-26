"Х'юстон" вийшов у другий раунд плей-офф НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі серії першого раунду плей-офф НБА, де в одній із серій "Х'юстон" в четвертий раз обіграв "Оклахому" і вийшов у другий раунд, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 105:99 на користь "ракет". Серія завершилася з рахунком 4-1.

Х'юстон – Оклахома-Сіті 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22)

Х'юстон: Харден (34 + 8 підбирань + 5 втрат), Беверлі (15 + 8 підбирань), Капела (8 + 9 підбирань + 4 блок-шота), Аріза (2), Андерсон (2) – старт; Вільямс (22), Нене (14 + 7 підбирань), Гордон (8).

Оклахома-Сіті: Уестбрук (47 + 11 підбирань + 9 передач + 7 втрат), Оладипо (10), Гібсон (10 + 8 підбирань), Адамс (7 + 9 підбирань + 4 блок-шота), Роберсон (3) – старт; Абринес (11), Грант (11), Коул (0), Макдермотт (0), Кантер (0).

Х'юстон переміг у серії – 4:1

Сан-Антоніо – Мемфіс 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27)

Сан-Антоніо: Ленард (28 + 6 передач), Паркер (16 + 6 передач), Олдрідж (12 + 9 підбирань), Лі (11 + 8 підбирань), Грін (3) – старт; Міллс (20), Джинобили (10), По Газоль (9), Бертанс (3), Сіммонс (2), Мюррей (1), Дедмон (1), Андерсон (0).

Мемфіс: Конлі (26 + 6 передач), Марк Газоль (17 + 7 передач), Енніс (11), Картер (10), Рендолф (9) – старт; Грін (11), Гаррісон (9), Селден (6), Болдуін (2), Мартін (2), Деніелс (0), Девіс (0).

Сан-Антоніо веде в серії – 3:2

Кліпперс – Юта 92:96 (21:19, 22:27, 15:18, 34:32)

Кліпперс: Стать (28 + 8 передач), Медик (26), Джордан (14 + 12 підбирань), Мба а Муте (7), Спейтс (1) – старт; Пірс (6), Кроуфорд (4), Фелтон (2), Ріверс (2), Бас (2), Джонсон (0).

Юта: Хейворд (27 + 7 підбирань), Джордж Хілл (12 + 7 передач), Гобер (11 + 11 підбирань + 5 перехоплень), Діао (10), Инглс (0) – старт; Худ (16), Джонсон (14 + 8 підбирань), Фейворс (4), А (2), Экзам (0).

Юта вийшла вперед у серії – 2:3