"Голден Стейт" всуху " виграв серію у "Портленда" і вийшов у другий раунд плей-офф НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі першого раунду плей-офф, в одному з яких "Голден Стейт Ворріорз" здобув четверту поспіль перемогу над "Портленд Трейл Блейзерс" і вийшов у другий раунд, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 128:103.

Портленд – Голден Стейт 103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22)

Портленд: Лиллард (34 + 6 передач), Тернер (7), Макколлум (6), Харклесс (2), Ленард (0) – старт; Аміну (25 + 7 підбирань), Напьєр (14), Крэбб (7), Лэйман (3), Вонле (3 + 14 підбирань), Коннотон (2), Куортермэн (0).

Голден Стейт": Каррі (37 + 7 підбирань + 8 передач), Грін (21), Томпсон (18), Пачулія (11 + 7 підбирань), Дюрэнт (10) – старт; Уест (12), Игудала (5), Кларк (4), Макаді (4), Макгі (4), Джонс (2), Маккоу (0).

Рахунок у серії: 0:4

Торонто – Мілуокі 118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20)

Торонто: Пауелл (25), Ібака (19), ДеРозан (18 + 6 передач), Лоурі (16 + 10 передач), Керролл (12) – старт; Джозеф (10), Валанчюнас (8 + 7 підбирань), Паттерсон (5), ВанВлит (3), Такер (2), Райт (0), Ногейра (0), Пелтль (0).

Мілуокі: Адетокумбо (30 + 9 підбирань), Брогдон (19), Снелл (9), Міддлтон (8 + 6 передач + 5 перехоплень), Макеров (6) – старт; Монро (11), Деллаведова (4), Телетович (3), Хенсон (3), Террі (0), Вон (0), Бізлі (0).

Рахунок у серії: 3-2

Атланта – Вашингтон 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24)

Атланта: Миллсэп (19 + 9 підбирань + 7 передач), Шредер (18), Ховард (16 + 15 підбирань), Хардуэй (15), Прінс (11 + 7 підборів) – старт; Бэйзмор (16 + 7 передач), Кальдерон (10), Ільясова (6), Сефолоша (0), Данливи (0), Мускала (0).

Вашингтон: Бив (32), Волл (22 + 10 передач + 6 втрат), Портер (13), М-ф Морріс (9), Гортат (2 + 18 підбирань) – старт; Богданович (13), Дженнінгс (5), Сміт (5), Саторански (0), Мак (0), Убре (0), Очефу (0).

Рахунок у серії: 2-2