"Клівленд" вийшов у другий раунд плей-офф НБА

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися четверті матчі серії першого раунду плей-офф, де в одній з пар "Клівленд Кавальерс" здобув четверту поспіль перемогу над "Індіаною Пейсерс" і вийшов в наступний раунд змагань - 1/4 фіналу, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Клівленд" здобув вирішальну перемогу з рахунком 106:102.

В іншій серії "Х'юстон" здобув третю перемогу в чотирьох матчах над "Оклахомою" (1-3), в ще двох парах зберігається паритет - 2-2.

Індіана – Клівленд 102:106 (24:22, 28:36, 25:30, 25:18)

Індіана: Тернер (20 + 9 підбирань), Тіг (15 + 10 передач), Джордж (15 + 7 підбирань + 6 передач), Янг (13 + 10 підбирань), Майлз (6) – старт; Стівенсон (22), Робінсон (6), Серафін (4), Елліс (1), Аллен (0).

Клівленд: Джеймс (33 + 10 підбирань), Ірвінг (28), Томпсон (6 + 11 підбирань), Джей Ар Сміт (5), Лав (5 + 16 підбирань) – старт; Вільямс (14), Фрай (7), Корвер (5), Шамперт (3).

Рахунок у серії: 4-0

Оклахома-Сіті – Х'юстон 109:113 (26:22, 32:32, 19:19, 32:40)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (35 + 14 підбирань + 14 передач + 5 втрат), Адамс (18 + 7 підбирань), Оладипо (15), Роберсон (13 + 5 блок-шотів), Гібсон (6) – старт; Грант (10), Абринес (5), Макдермотт (5), Кантер (2), Коул (0).

Х'юстон: Харден (16 + 7 підбирань + 8 передач + 7 втрат), Аріза (14), Андерсон (9), Беверлі (6 + 5 перехоплень), Капела (4) – старт; Нене (28 + 10 підбирань), Вільямс (18 + 7 підбирань), Гордон (18 + 8 підбирань).

Рахунок в серії: 1-3.

Чикаго – Бостон 95:104 (18:30, 28:27, 24:22, 25:25)

Чикаго: Батлер (33 + 9 передач), Миротич (13 + 7 підбирань), Вейд (11), Лопес (8 + 7 підбирань), Грант (0) – старт; Кэнан (13), Портіс (8 + 8 підбирань), Ловернь (6), Фелисио (3), Картер-Вільямс (0), Ципзер (0).

Бостон: Томас (33 + 7 передач + 5 втрат), Грін (18 + 7 підбирань), Хорфорд (15 + 12 підбирань), Краудер (11), Бредлі (8) – старт; Олиник (10), Смарт (5 + 8 підбирань + 6 передач), Розир (2), Жеребко (2), Браун (0).

Рахунок в серії: 2-2.

Юта – Кліпперс 105:98 (24:26, 31:26, 22:28, 28:18)

Юта: Гобер (15 + 13 підбирань), Джордж Хілл (13), Инглс (8 + 11 передач), Хейворд (3), Діао (0) – старт; Джонсон (28), Худ (18), Фейворс (17), Экзам (3), А (0), Мак (0).

Кліпперс: Стать (27 + 9 підбирань + 12 передач), Медик (12), Джордан (12 + 10 підбирань), Мба а Муте (5), Спейтс (5) – старт; Кроуфорд (25), Фелтон (11), Джонсон (1), Пірс (0).

Рахунок в серії: 2-2.