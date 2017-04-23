Переможець регулярного сезону НБА "Голден Стейт" здобув третю перемогу в плей-офф

У ніч на неділю в Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі першого раунду плей-офф, в одному з яких переможець регулярного чемпіонату "Голден Стейт Ворріорз" обіграв "Портленд Трейл Блейзерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 119:113, а загальний рахунок у серії став 3-0 на користь "воїнів".

У той же час, в іншій серії, віце-чемпіон регулярного сезону "Сан-Антоніо Сперз" програв "Мемфіс Грізліс" в овертаймі (108:110) і дозволив супернику зрівняти рахунок у серії 2-2.

Мілуокі – Торонто 76:87 (19:19, 22:22, 17:23, 18:23)

Мілуокі: Снелл (19), Адетокумбо (14 + 9 підбирань + 7 втрат), Міддлтон (10 + 11 підбирань), Маккероу (7), Брогдон (2) – старт; Монро (14 + 9 підбирань), Террі (4), Бізлі (4), Деллаведова (2).

Торонто: ДеРозан (33 + 9 підбирань), Лоурі (18), Пауелл (12), Ібака (10 + 8 підбирань), Керролл (2) – старт; Валанчюнас (12), Райт (0), Джозеф (0), Такер (0), Паттерсон (0).

Рахунок в серії: 2-2.

Атланта – Вашингтон 116:98 (38:20, 26:26, 26:21, 26:31)

Атланта: Міллсеп (29 + 14 підбирань), Шредер (27 + 9 передач), Прінс (16), Хардуей (8), Ховард (5 + 11 підборів) – старт; Ділейні (8), Бэйзмор (8), Кальдерон (4), Данліві (3), Мускала (3), Сефолоша (1), Хамфріс (0).

Вашингтон: Уолл (29 + 7 передач), Бив (12), М-ф Морріс (9), Портер (7), Гортат (2 + 8 підборів) – старт; Дженнінгс (13), Богданович (11 + 7 підбирань), Убре (9), Мак (4), Сміт (2), Саторанські (0), Очефу (0).

Рахунок в серії: 1-2 на користь Вашингтона.

Мемфіс – Сан-Антоніо 110:108 OT (23:26, 32:25, 19:20, 22:25, 14:12)

Мемфіс: Конлі (35 + 9 підбирань + 8 передач), Марк Газоль (16 + 12 підбирань + 7 втрат), Картер (13), Рендолф (12 + 11 підбирань), Енніс (7) – старт; Грін (14), Гаррісон (7), Деніелс (6), Селден (0).

Сан-Антоніо: Ленард (43 + 8 підбирань + 6 перехоплень), Паркер (22), Олдрідж (13), Лі (8), Грін (5) – старт; Пау Газоль (8 + 11 підбирань), Міллс (6), Бертанс (3), Сіммонс (0), Джинобили (0), Андерсон (0).

Рахунок в серії: 2-2.

Портленд – Голден Стейт 113:119 (37:30, 30:24, 21:33, 25:32)

Портленд: Макколлум (32), Лиллард (31 + 7 підбирань), Тернер (17 + 8 підбирань), Нуркич (2 + 11 підбирань), Харклесс (1) – старт; Аміну (14 + 9 підбирань), Вонле (10 + 7 підбирань), Крэбб (6), Напьєр (0).

Голден Стейт: Каррі (34 + 8 передач), Томпсон (24), Маккоу (11), Грін (9 + 8 підбирань + 7 передач + 6 блок-шотів), Пачулія (0) – старт; Ігудала (16 + 7 підбирань), Макгі (14), Вест (6), Кларк (5).

Рахунок в серії: 0-3 на користь "Голден Стейт".