"Бостон" обіграв на виїзді "Чикаго" і скоротив відставання в серії НБА

У ніч на 22 квітня у Національній баскетбольній асоціації в рамках першого раунду плей-офф відбулися три матчі чвертьфінальних серій конференцій.

У Східній конференції «Бостон Селтікс» на виїзді здобув перемогу над «Чикаго Буллз» з рахунком 104:87 і скоротив відставання в серії до чотирьох перемог – 1:2.

У Західній конференції «Оклахома-Сіті Тандер» на домашньому паркеті обіграла «Х'юстон Рокетс» з рахунком 115:113. У серії як і раніше лідирує "Х'юстон" – 2:1. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Расселл Уестбрук, який оформив тріпл-дабл - 32 очок, 13 підбирань і 11 передач. У складі «Х'юстона» Джеймс Харден набрав 44 очки.

«Лос-Анджелес Кліпперс» в гостях здобув перемогу над «Ютою Джаз» з рахунком 111:106 і повів у серії – 2:1.

Чикаго – Бостон 87:104 (15:33, 26:11, 22:32, 24:28)

Чикаго: Уейд (18), Батлер (14), Лопес (12), Міротіч (11), Ципзер (10), Грант (6), Морроу (4), Пейн (3), Валентайн (3), Картер-Вільямс (2), Портіс (2), Фелісіо (2 + 11 підбирань)

Бостон: Хорфорд (18), Томас (16), Краудер (16), Бредлі (15), Розір (11), Грін (8), Смарт (7), Жеребко (6), Оліник (5), Джонсон (2)

Рахунок в серії: 2-1

Оклахома-Сіті – Х'юстон 115:113 (34:25, 31:33, 28:25, 22:30)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (32 + 13 підбирань + 11 передач), Гібсон (20), Оладіпо (12), Роберсон (12), Кантер (10), Абрінес (8), Макдермотт (6), Грант (6), Коул (5), Адамс (4)

Х'юстон: Харден (44), Вільямс (22), Андерсон (18), Гордон (12), Аріза (7), Капела (5), Нене (4), Беверлі (1)

Рахунок в серії: 1-2

Юта – Кліпперс 106:111 (34:21, 24:28, 26:33, 22:29)

Юта: Хейворд (40), Джордж Хілл (26), Джонсон (15), Інглс (9), Худ (6), Нето (5), Діао (3), Фейворс (2)

Кліпперс: Пол (34 + 10 передач), Джордан (17 + 13 підбирань), Мба а Муте (15), Гріффін (11), Фелтон (9), Кроуфорд (9), Спейтс (8), Редік (8)

Рахунок в серії: 1-2