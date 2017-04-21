"Клівленд" відіграв відставання в 25 очок і виграв третій матч серії плей-офф НБА

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в центральному з яких "Клівленд" здійснив вражаючий "камбек" відігравши 25 очок у "Індіани", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Кавальерс" обіграли "Пейсерз" з рахунком 119:114.

Індіана – Клівленд 114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35)

Індіана: Джордж (36 + 15 підбирань + 9 передач), Тіг (15 + 7 передач), Янг (11 + 14 підбирань), Майлз (9), Тернер (6) – старт; Стівенсон (13), Серафін (11), Елліс (8), Робінсон (5).

Клівленд: Джеймс (41 + 13 підбирань + 12 передач), Ірвінг (13), Джей Ар Сміт (13), Лав (13), Томпсон (9 + 10 підборів) – старт; Фрай (13), Корвер (12), Вільямс (5), Джонс (0), Шамперт (0), Джефферсон (0).

Рахунок в серії: 0-3

Мілуокі – Торонто 104:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31)

Мілуокі: Міддлтон (20 + 7 передач), Адетокумбо (19 + 8 підбирань), Макеров (11), Снелл (5), Брогдон (4 + 7 підбирань + 9 передач) – старт; Монро (16 + 7 підбирань), Бізлі (13), Деллаведова (10), Вон (6), Террі (0), Хоуз (0).

Торонто: Лаурі (13), Валанчюнас (11 + 7 підбирань), ДеРозан (8), Ібака (6), Керролл (3) – старт; Райт (13), Пауелл (12), Пелтль (4 + 7 підбирань), Паттерсон (3), Джозеф (2), Ногейра (2), ВанВліт (0), Такер (0).

Рахунок в серії: 2-1

Мемфіс – Сан-Антоніо 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)

Мемфіс: Конлі (24 + 8 передач), Рендолф (21 + 8 підбирань), Марк Газоль (21), Енніс (12), Картер (4) – старт; Селден (10), Грін (8), Гаррісон (5 + 6 передач), Болдуін (0), Деніелс (0), Девіс (0), Мартін (0).

Сан-Антоніо: Ленард (18), Олдрідж (16 + 11 підбирань), Грін (6), Дедмон (2), Паркер (0) – старт; Андерсон (15), Міллс (11), Сіммонс (10), Бертанс (6), По Газоль (6 + 8 підборів), Мюррей (4), Джинобілі (0), Лі (0).

Рахунок в серії: 1-2