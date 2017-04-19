"Чикаго" здобув другу поспіль перемогу в Бостоні в плей-офф НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі серії першого раунду плей-офф, в одному з яких "Чикаго Буллс" обіграв "Бостон Селтікс", здобувши другу перемогу в серії в гостях, повідомляє офіційний сайт ліги.

В інших серія рахунок рівний - 1:1.

Торонто – Мілуокі 106:100 (28:25, 27:27, 29:31, 22:17)

Торонто: ДеРозан (23 + 7 підбирань), Лоурі (22), Ібака (16 + 7 підбирань + 6 передач), Валанчюнас (10 + 10 підбирань), Керролл (9) – старт; Джозеф (11), Паттерсон (8), Такер (5), Пелтль (2), Райт (0).

Мілуокі: Адетокумбо (24 + 15 підбирань + 7 передач), Міддлтон (20), Снелл (14), Брогдон (7), Макеров (5) – старт; Монро (18), Деллаведова (7), Террі (3), Хоуз (2), Телетович (0).

Рахунок в серії: 1-1

Бостон – Чикаго 97:111 (26:31, 20:23, 29:32, 22:25)

Бостон: Томас (20 + 5 втрат), Краудер (16), Бредлі (12), Хорфорд (7 + 11 підбирань), Джонсон (4) – старт; Смарт (13 + 8 підбирань), Олиник (11 + 7 передач), Розир (5), Зеллер (4), Янг (3), Браун (2).

Чикаго: Батлер (22 + 8 підбирань + 8 передач), Вейд (22), Лопес (18 + 8 підбирань), Миротич (13 + 7 підбирань), Рондо (11 + 9 підбирань + 14 передач + 5 перехоплень) – старт; Ципзер (16), Фелисио (4), Портіс (3), Картер-Вільямс (2), Грант (0), Валентайн (0).

Рахунок в серії: 0-2

Кліпперс – Юта 99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21)

Кліпперс: Гріффін (24), Підлога (21 + 10 передач + 5 втрат), Джордан (18 + 15 підбирань), Медик (4), Мба а Муте (4 + 8 підборів) – старт; Кроуфорд (10), Спейтс (7), Пірс (6), Фелтон (5).

Юта: Хейворд (20), Фейворс (13 + 7 підбирань), Джордж Хілл (12 + 7 підбирань), Инглс (9), Діао (7) – старт; Джонсон (13), Худ (10), Мак (5), Уити (2).

Рахунок в серії: 1-1