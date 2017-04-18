"Клівленд" і "Сан-Антоніо" виграли другі матчі серії плей-офф НБА

Обидві команди ведуть в серії з рахунком 2-0.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися два матчі першого раунду плей-офф, де "Клівленд Кавальерс" і "Сан-Антоніо Сперс" здобули другі перемоги у серіях, повідомляє офіційний сайт ліги. Обидві команди ведуть в серії з рахунком 2-0. Клівленд – Індіана 117:111 (32:29, 31:29, 33:20, 21:33) Клівленд: Ірвінг (37), Лав (27 + 11 підбирань), Джеймс (25 + 10 підбирань + 7 передач + 4 блок-шота + 8 втрат), Томпсон (4 + 10 підбирань), Джей Ар Сміт (3) – старт; Вільямс (9), Шамперт (5), Фрай (3), Корвер (2), Джефферсон (2). Індіана: Джордж (32 + 8 підбирань + 7 передач), Тіг (23), Янг (16 + 6 перехоплень), Тернер (6), Елліс (2) – старт; Стівенсон (13), Майлз (9), Серафін (6), Робінсон (4), Аллен (0). Рахунок в серії 2-0 Сан-Антоніо – Мемфіс 96:82 (29:16, 27:21, 19:28, 21:17) Сан-Антоніо: Ленард (37 + 11 підбирань), Паркер (15), Грін (12), Олдрідж (11), Дедмон (2) – старт; Пау Газоль (10), Міллс (5), Андерсон (2), (2), Джинобили (0). Мемфіс: Конлі (24 + 8 передач), Картер (12), Марк Газоль (12), Грін (3), Селден (0) – старт; Рендолф (18 + 10 підбирань), Енніс (7 + 8 підбирань), Райт (4), Гаррісон (2), Деніелс (0). Рахунок в серії 2-0

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