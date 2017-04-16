Плей-офф НБА стартував з драматичної розв'язки в Клівленді

У ніч на неділю в США стартувала стадія плей-офф у Національній баскетбольній лізі. У першому поєдинку даного етапу між «Клівленд Кавальєрс» і «Індіаною Пейсерс» результат зустрічі вирішило лише 1 очко. Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

В останній атаці «Індіана» мала шанс вирвати перемогу, але кидок Сі Джея Майлса не досяг мети. Перемога «Клівленда» — 109:108.

Кращим у складі переможців став форвард Леброн Джеймс, який набрав 32 очки і віддав 13 передач. У «Індіани» 29 очок в активі Пола Джорджа.

Для Леброна Джеймса стартовий матч серії став 200-м за кар'єру в плей-офф НБА. Джеймс став лише дев'ятим гравцем в історії ліги, який подолав цю планку.

Раніше це вдалося тільки Скотті Піппену (208), Тоні Паркеру (214), Шакілу О'Нілу (216), Кобі Брайанту (220), Каріму Абдул-Джаббару (237), Роберту Оррі (244), Тіму Данкану (251) і Дереку Фішеру (259).

«Клівленд Кавальерс» – «Індіана Пейсерс» 109:108 (34:29, 32:30, 26:25, 17:24)

Рахунок у серії 1:0

«Клівленд»: Джеймс (32 + 13 передач), Ірвінг (23 + 6 передач), Лав (17), Томпсон (8 + 13 підбирань), Джей Ар Сміт (6) – старт; Фрай (11), Вільямс (5), Джефферсон (5), Корвер (2).

«Індіана: Джордж (29 + 7 передач), Тіг (15), Елліс (11), Тернер (11 + 8 підбирань), Янг (8 + 9 підбирань) – старт; Стівенсон (16 + 7 підбирань), Серафін (8), Брукс (5), Майлз (5), Аллен (0).

«Торонто Репторс» – «Мілуокі Бакс» 83:97 (22:30, 29:16, 19:29, 13:22)

Рахунок у серії 0:1

«Торонто»: ДеРозан (27 + 8 підбирань), Ібака (19 + 14 підбирань), Валанчюнас (9 + 9 підбирань), Керролл (5), Лоурі (4 + 6 передач) – старт; Такер (7), Пауелл (5), Джозеф (3), Паттерсон (3), Ногейра (1), Райт (0), ВанВліт (0), Пелтль (0).

«Мілуокі»: Адетокумбо (28 + 8 підбирань), Брогдон (16), Снелл (11), Міддлтон (10 + 9 передач), Макеров (4) – старт; Монро (14 + 15 підбирань), Деллаведова (11), Хоуз (3), Террі (0), Вон (0), Бізлі (0), Телетович (0).

«Сан-Антоніо Сперс» – «Мемфіс Гріззліс» 111:82 (25:30, 27:19, 32:15, 27:18)

Рахунок у серії 1:0

«Сан-Антоніо»: Ленард (32), Олдрідж (20), Паркер (18), Грін (2 + 4 блок-шота), Дедмон (0 + 8 підбирань) – старт; Міллс (9), Сіммонс (6), По Газоль (6), Форбс (5), Андерсон (4), Бертанс (4), Джинобілі (0).

«Мемфіс»: Марк Газоль (32), Конлі (13 + 7 передач), Селден (5), Картер (4), Грін (3) – старт; Харрісон (10), Девіс (7), Рендолф (6), Енніс (2), Болдуін (0), Деніелс (0), Мартін (0), Райт (0).

«Лос-Анджелес Кліпперс» – «Юта Джаз» 95:97 (24:22, 28:30, 18:22, 25:23)

Рахунок у серії: 0:1

«Кліпперс»: Гріффін (26 + 7 підбирань + 6 втрат), Пол (25 + 7 підбирань + 11 передач), Джордан (10 + 15 підбирань), Редик (7), Мба а Муте (7).

«Юта»: Хейворд (19 + 11 підбирань + 5 втрат), Джордж Хілл (16), Інглс (8), Діао (7 + 6 передач), Гобер (0).