"Хімік" зробив неймовірний камбек і вийшов у фінал баскетбольної Суперліги

В Южному відбувся п`ятий матч півфінальної серії баскетбольної Суперліги, де "Хімік" приймав "Дніпро" і здобув перемогу, незважаючи на велике відставання в рахунку по ходу гри, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 75:71.

"Хімік" програвав протягом майже усього матча, але в дебюті заключної десятихвилинки Сміт вперше за довгий час повернув "Хімік" на дистанцію одного точного кидка, а Лав за 5 хвилин до фінальної сирени вперше в цьому матчі вивів господарів вперед. За цю чверть команди змінили один одну в ролі лідерів 9 разів, а вирішальну хвилину Хімік почав з перевагою в 1 очко. Останні 60 секунд розтягнулися на емоційно виснажливі для гравців і фанатів хвилини, наповнені тактичними фолами.

Але переможцями з в'язкою кінцівки вийшли южненці, які продемонстрували більш якісний баскетбол у другій половині зустрічі. "Дніпро" втратив 16 очок переваги, яка була у гостей ще в третій чверті і не залишив сил на вирішальні хвилини гри. "Хімік" переміг з рахунком 75:71 і в четвертий раз поспіль вийшов у фінал Суперліги.

Фантастичну гру в вирішальному матчі продемонстрував американський розігруючий господарів Джеймс Сміт, який протягом усього поєдинку вів за собою команду, набравши 31 очко. Також шикарний матч провів центровий господарів Джейсон Лав. Американський бігмен відзначився 22 очками та зібрав 17 підбирань, 8 з яких легіонер оформив на чужому щиті.

Суперником "Хіміка" стане переможець пари "Біудівельник" - "Черкаські Мавпи", де лідирує у серії столичний клуб з рахунком 2:0.

Хімік - Дніпро 75:71 (14:23, 16:19, 18:14, 25:13)

Хімік: Сміт 31, Лав 22 + 17 підбирань, Конєв 8 + 7 підбирань

Дніпро: Тимофеєнко 25 + 9 підбирань, Мішула 15, Закурдаєв 9, Загреба 8 + 6 підбирань

Рахунок в серії - 3:2.