Німець Новіцкі продовжить кар'єру і проведе 20-й сезон в НБА

Дірк Новіцкі завершив на цьому тижні свій 19 сезон в НБА, у червні йому виповниться 39, але німецький форвард не готовий завершити активні виступи, повідомляє Basket.com.ua.

У ніч на п'ятницю Новіцкі заявив про те, що повернеться в сезоні 2017-18, щоб провести 20-й сезон за «Даллас Маверікс». Крім того, гравець натякнув, що може не завершити кар'єру і в наступному році – все буде залежати від стану його здоров'я.

Читайте такожНімець Новіцкі став першим іноземцем в НБА, які набрали 30 тисяч очок (відео)«Я думаю, моє тіло скаже мені, коли настав час, - заявив Дірк. – У наступному сезоні я буду працювати настільки сильно, наскільки зможу».

В наступному регулярному чемпіонаті Новіцкі може змістити з п'ятого місця у списку найрезультативніших гравців за всю історію Асоціації Уїлта Чемберлена: зараз у Дірка на 1 159 очок менше.