Гравець НБА отримав бонус у півмільйона доларів за відмову від кидків з далекої відстані

Форвард команди Національної баскетбольної асоціації "Портленд Трейл Блейзерс" Моріс Харклесс отримав бонус у розмірі 500 тисяч доларів за те, що навіть не спромігся кинути жодного триочкового (з-за шестиметрової дуги) кидка в останньому матчі регулярного сезону з "Нью Орлеан Пеліканс", повідомляє The Washington Post.

Щоб отримати додаткові півмільйона, Харклесс повинен був завершити регулярний чемпіонат з відсотком попадання триочкових не менше 35. Перед заключною зустріччю цей відсоток становив 35,1.

Щоб не зіпсувати статистику, гравець вирішив не кидати взагалі. Харклесс провів на майданчику 22 хвилини, реалізувавши 5 з 6 кидків з гри з ближньої дистанції і не виконав жодної "трійки". При цьому гравець дозволив своїм партнерам зробити 30 кидків з-за шестиметрової дуги.

SB Nation напередодні матчу прорахував можливі варіанти:

жодної спроби: 35.1 відсотка

1 з 1: 35.3

0 з 1: 34.8

2 з 2: 35.7

1 з 2: 35.2

0 з 2: 34.7

1 з 3: 35.02

0 з 3: 34.5

2 з 4: 35.3

1 з 4: 34.8

0 з 4: 34.3