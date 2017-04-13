Український баскетболіст Михайлюк виставив свою кандидатуру на драфт НБА

Український баскетболіст команди Канзаського університету Святослав Михайлюк виставив свою кандидатуру на драфт НБА, при цьому агента він не найняв, а значить, все ще може повернутися в Канзас, повідомляє Isport.

"Ми на 100 відсотків підтримуємо рішення Святослава. Я знаю, що він буде дуже ретельно готуватися до цього. А після прийме зважене рішення, як і передбачається правилами. Це далеко не сюрприз, ми чекали цього», - заявив головний тренер команди українця Білл Селф.

«Канзас підготував мене до цієї можливості. Після спілкування з тренером, родиною та партнерами по команді я планую наполегливо працювати, щоб вивести мою гру на новий рівень. За три сезони я значно виріс як гравець і як особистість. Я грав під керівництвом чудових тренерів і разом з відмінними гравцями, багато з яких вже в НБА. Грати в НБА – це мрія кожного, а вихід на драфт без агента дозволяє мені бачити, де я перебуваю після "комбайна" і тренувань», - цитує Михайлюка офіційний сайт університету.

Драфт НБА у нинішньому році відбудеться 22 червня.

У поточному сезоні Михайлюк провів 25 матчів, набираючи 9,8 очка і роблячи 3,0 підбору і 1,9 перехоплення за гру. Разом з командою українець дійшов до 1/4 фіналу плей-офф NCAA.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент в НБА грає один український баскетболіст Олексій Лень, який виступає за "Фінікс Санс".