"Майамі" не потрапив до плей-офф НБА в останній день регулярного чемпіонату

У ніч на четвер завершився регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації, в останній день якого "Майамі" обіграв "Вашингтон", але так і не зміг випередити в боротьбі за 8-е місце Східної конференції "Чикаго", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Майамі" обіграв "Вашингтон" з рахунком 110:102. У той же час, "Чикаго" з розгромним рахунком здолав "Бруклін" (112:73) і не дозволив суперникові випередити себе в турнірній таблиці.

У свою чергу, "Фінікс" з українцем Олексієм Ленем у складі зайняв останнє 15-е місце в Західній конференції і передостаннє 29-е - у зведеній турнірній таблиці ліги. На рахунку команди 21 перемога в основний час, 3 перемоги в овертаймі, 3 програши в овертаймі і 55 поразок в основний час.

Майамі – Вашингтон 110:102 (23:27, 33:23, 35:27, 19:25)

Майамі: Драгіч (28 + 7 втрат), Уайтсайд (24 + 18 підбирань), Річардсон (15), Дж. Джонсон (12 + 8 підбирань + 8 передач), Макгрудер (2) – старт; Рід (16), Еллінгтон (9 + 7 підбирань), Джонсон (4), Уайт (0), Хаслем (0).

Вашингтон: Гортат (16), Портер (11), Убре (8), Дженнінгс (2), Саторански (2) – старт; Берк (27), Мак (18), Очефу (8), Богданович (7), Сміт (3), Маккаллоу (0).

Чикаго – Бруклін 112:73 (27:13, 23:19, 25:24, 37:17)

Чикаго: Батлер (25), Рондо (10), Миротич (9 + 9 підбирань), Лопес (9 + 8 підбирань), Вейд (7 + 6 втрат) – старт; Ципзер (21), Портіс (12 + 10 підбирань), Грант (5), Валентайн (5), Морроу (5), Ловернь (2), Фелисио (2), Картер-Вільямс (0).

Бруклін: ЛеВерт (10), Хемілтон (8 + 9 підбирань), Холліс-Джефферсон (6 + 8 підборів), Динуидди (5), Фой (2) – старт; Гудвін (20 + 7 підбирань + 5 втрат), Макденіелс (15), Вайтхад (5), Ніколсон (2).

Мемфіс – Даллас 93:100 (27:22, 28:24, 19:24, 19:30)

Мемфіс: Конлі (15), Марк Газоль (13 + 8 підбирань), Картер (5), Аллен (4), Грін (3) – старт; Рендолф (15), Селден (10), Болдуін (9), Гаррісон (8), Мартін (4), Райт (4), Деніелс (3), Девіс (0).

Даллас: Бруссино (15 + 7 підбирань), Пауелл (12), Ноел (10 + 7 підбирань), Феррелл (7), Фінні-Сміт (7) – старт; Харріс (15 + 8 передач), Ютофф (11), Хэммонс (9), Лиггинс (8 + 7 підбирань), Межри (6).

Х'юстон – Міннесота 123:118 (33:32, 27:28, 35:21, 28:37)

Х'юстон: Харден (27 + 10 підбирань + 12 передач), Капела (22 + 10 підбирань), Андерсон (20), Аріза (15 + 6 передач), Беверлі (10 + 10 підбирань + 7 передач) – старт; Гордон (11), Нене (9), Лу Вільямс (7), Трой Вільямс (2), Тейлор (0), Браун (0), Уілджер (0).

Міннесота: Таунс (28 + 21 підбір), Віггінс (21), Данн (10 + 16 передач), Раш (8), Дженг (6 + 8 підборів) – старт; Мухаммад (22), Джонс (17 + 7 передач), Каспі (4), Олдріч (2), Пейн (0).

Оклахома-Сіті – Денвер 105:111 (26:25, 38:31, 21:30, 20:25)

Оклахома-Сіті: Гібсон (13 + 7 підбирань), Оладипо (10), Синглер (8), Адамс (8), Уестбрук (5 + 8 передач) – старт; Грант (13), Кантер (12), Абринес (11), Хьюстис (7), Коллісон (6), Коул (5), Кристон (5), Сабоніс (2).

Денвер: Йокіч (29 + 16 підбирань + 8 передач + 5 блок-шотів), Мюррей (27 + 6 передач), Бізлі (17), Пламли (16), Эрнангомес (9 + 7 підбирань) – старт; Артур (13), Міллер (0 + 8 підбирань).

Клівленд – Торонто 83:98 (21:26, 13:27, 24:22, 25:23)

Клівленд: Шамперт (11), Дерон Вільямс (10), Томпсон (10), Фрай (5), Джей Ар Сміт (3) – старт; Деррік Вільямс (10), Джонс (9), Джонс (9), Джефферсон (7), Тавареш (6 + 10 підбирань + 6 блок-шотів), Корвер (3).

Торонто: Пауелл (25), Лоурі (13), Валанчюнас (13 + 7 підбирань), Паттерсон (3), Керролл (2) – старт; Кабокло (11), Райт (9), Сиакам (8 + 10 підбирань), Пелтль (7), ВанВлит (5 + 6 передач), Джозеф (2), Такер (0), Ногейра (0).

Орландо – Детройт 113:109 (38:17, 21:32, 28:32, 26:28)

Орландо: Гордон (32 + 12 підбирань), Пейтон (21 + 13 передач), Вучевич (18 + 11 підбирань), Фурньє (12), Росс (2) – старт; Мікс (12), Хезонья (8 + 11 підбирань), Джордж-Хант (4), Бийомбо (2), Циммерман (2), Огастін (0), Гарино (0).

Детройт: Сміт (20 + 10 передач), Колдуелл-Поуп (20), Драммонд (9 + 14 підбирань), Луэр (2), Джонсон (0) – старт; Буллок (17), Мар'янович (14 + 11 підбирань), Элленсон (12), Хілліард (8), Харріс (7).

Індіана – Атланта 104:86 (22:15, 28:28, 34:25, 20:18)

Індіана: Джордж (32 + 11 підбирань), Тіг (19 + 7 передач), Тернер (18 + 8 підбирань + 6 блок-шотів), Янг (9 + 8 підбирань), Елліс (0) – старт; Майлз (9), Серафін (8), Брукс (5), Стівенсон (4 + 10 підбирань + 6 передач).

Атланта: Ільясова (15), Кальдерон (12), Прінс (11), Бембри (7 + 7 підбирань), Хамфріс (5 + 8 підбирань) – старт; Ділейні (10), Мускала (10), Данливи (8), Келлі (8), Сефолоша (0).

Бостон – Мілуокі 112:94 (25:36, 32:20, 23:22, 32:16)

Бостон: Краудер (16), Джонсон (16), Томас (13 + 8 передач), Хорфорд (12), Бредлі (8) – старт; Грін (18), Браун (10), Олиник (8 + 6 передач), Смарт (5 + 8 передач), Зеллер (5), Янг (1), Розир (0), Жеребко (0).

Мілуокі: Бізлі (15), Вон (14 + 5 втрат), Брогдон (11), Макеров (9), Хенсон (8) – старт; Хоуз (15), Монро (10), Телетович (7), Пейтон (3 + 7 підбирань), Террі (2).

Нью-Йорк – Філадельфія 114:113 (25:22, 31:37, 22:28, 36:26)

Нью-Йорк: Ентоні (17), Лі (8), Бейкер (8), Эрнангомес (7 + 10 підбирань), Ндур (5) – старт; Холідей (20), Пламли (14 + 11 підбирань), Рендл (12), Кузминскас (11), Вуячич (7 + 6 передач), о'куінн (5).

Філадельфія: Андерсон (26), Пойтресс (18), Холмс (15 + 7 підбирань), Луваву-Кабарро (14), Макконнелл (4 + 8 передач) – старт; Стаускас (12), Спліттер (12), Лонг (8 + 9 підбирань), Хендерсон (4).

Юта – Сан-Антоніо 101:97 (32:23, 21:23, 29:26, 19:25)

Юта: Хейворд (14), Джордж Хілл (13), Гобер (13 + 9 підбирань), Инглс (9), Діао (4) – старт; Мак (13), Худ (10), Джонсон (8), Фейворс (8), Беркс (3), Уити (3), Экзам (2), Лайлс (1).

Сан-Антоніо: Олдрідж (18), Паркер (14), Ленард (14), Грін (2), Дедмон (2 + 8 підборів) – старт; Пау Газоль (13 + 7 підбирань), Міллс (8), Андерсон (8), Бертанс (7), Джинобили (5), Мюррей (2), Сіммонс (2), (2).

Кліпперс – Сакраменто 115:95 (30:23, 23:24, 34:26, 28:22)

Кліпперс: Медик (18), Джордан (18 + 17 підбирань + 4 блок-шота), Пол (17 + 9 передач), Гріффін (15 + 9 підбирань + 8 передач), Мба а Муте (14).

Сакраменто: Коулі-Стайн (19 + 14 підбирань + 6 передач), Аффлало (18 + 6 передач), Хилд (16), Геллоуей (14 + 6 передач), Лабиссьер (7) – старт; Маклемор (15 + 7 підбирань), Папаяннис (6).

Голден Стейт – Лейкерс 109:94 (43:28, 21:22, 29:20, 16:24)

Голден Стейт: Дюрэнт (29 + 8 підбирань), Каррі (20 + 8 передач + 5 втрат), Томпсон (12), Макаді (8), Пачулія (6) – старт; Маккоу (13), Макгі (11), Кларк (4), Джонс (4 + 7 підбирань), Вест (2 + 5 втрат), Лівінгстон (0).

Лейкерс: Кларксон (17), Енніс (14), Рендл (13 + 8 підбирань), Ненсі (13 + 11 підбирань), Інгрем (11 + 5 втрат) – старт; Брюер (8), Блек (6), Нваба (5), Робінсон (4), Метта Уолд Піс (3).

Портленд – Новий Орлеан 100:103 (30:22, 23:31, 32:25, 15:25)

Портленд: Напьєр (25), Вонле (12 + 19 підбирань), Лэйман (10), Ленард (7 + 9 підбирань), Тернер (6) – старт; Коннотон (19 + 7 підбирань + 7 передач), Харклесс (11), Куортермэн (10 + 7 втрат).

Новий Орлеан: Хілл (13), Аженса (11 + 7 підбирань), Каннінгем (10), Холідей (8), Фрейзер (6 + 8 передач) – старт; Кроуфорд (15), Діалло (12 + 16 підбирань), Кук (11), Тупан (8), Мотеюнас (6), Мур (3).