"Дніпро" зрівняв рахунок у серії з "Хіміком", "Будівельник" подвоїв перевагу проти "Черкаських Мавп"

У Дніпрі та Києві відбулися чергові матчі 1/2 фіналу плей-офф чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в яких "Дніпро" розтрощив "Хімік" і зрівняв рахунок у серії, в той час як "Будівельник" збільшив перевагу над "Черкаськими Мавпами", повідомляє офіційний сайт турніру.

Рахунок в серії "Дніпро" - "Хімік" став 2:2, а в серії "Будівельник" - "Черкаські Мавпи" 2:0.

Дніпро – Хімік 81:65 (17:21, 23:22, 24:13, 17:9)

Дніпро: Загреба 16, Тимофеєнко 14 + 7 підбирань + 6 передач, МІшула 13+ 4 передачі + 4 підбирання

Хімік: Петров 18 + 8 підбирань, Сміт 13, Конєв 8 + 7 підбирань + 5 передач

Рахунок в серії – 2:2

Будівельник – Черкаські Мавпи 72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18)

БК "Будівельник": Дугат 20оч, 7пб, 6рп.

БК "Черкаські Мавпи": Кобець 17оч, 5пб.

Рахунок в серії - 1:1