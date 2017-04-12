"Фінікс" українця Лэня програв "Сакраменто" в черговому матчі регулярного чемпіонату

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Ленем у складі програв "Сакраменто Кінгз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 129:104 на користь "королів"

На рахунку Леня у цій 4 грі очки і 7 підбирань..

Атланта – Шарлотт 103:76 (38:26, 25:18, 21:17, 19:15)

Атланта: Ховард (19 + 12 підбирань), Миллсэп (10 + 7 підбирань), Хардуэй (9), Шредер (8 + 9 передач), Прінс (8) – старт; Ільясова (10), Бэйзмор (8), Мускала (8), Кальдерон (7), Хамфріс (5), Ділейні (4), Сефолоша (4), Данливи (3).

Шарлотт: Кідд-Гилкрист (10), Марв. Вільямс (7), Робертс (4), Зеллер (4), Батюм (0) – старт; Лемб (21), Вебер (10), Грем (10), Камінські (6), Вуд (4), Пламли (0 + 7 підбирань).

Міннесота – Оклахома-Сіті 98:100 (16:33, 27:23, 29:15, 26:29)

Міннесота: Таунс (26 + 12 підбирань), Дженг (19 + 8 підбирань), Віггінс (18), Рубіо (14 + 10 передач), Раш (1) – старт; Мухаммад (9), Каспі (7), Данн (2), Джонс (2).

Оклахома-Сіті: Оладипо (20 + 9 підбирань + 6 передач + 8 втрат), Сабоніс (19 + 9 підбирань), Синглер (11), Адамс (10 + 8 підбирань), Кристон (2 + 6 передач) – старт; Коул (12), Кантер (10 + 8 підбирань), Абринес (6), Грант (6 + 8 підборів), Коллісон (4).

Даллас – Денвер 91:109 (26:23, 18:34, 31:26, 16:26)

Даллас: Новіцкі (21 + 8 підбирань), Бареа (13 + 9 передач), Феррелл (10), Ноел (8), Фінні-Сміт (5) – старт; Харріс (11), Пауелл (10), Бруссино (5), Ютофф (5), Межри (2), Хэммонс (1).

Денвер: Харріс (20 + 8 підбирань + 8 передач), Пламли (16 + 9 підбирань), Мюррей (10 + 10 передач), Чендлер (9), Йокіч (7 + 8 підборів) – старт; Бізлі (16), Эрнангомес (14), Артур (9), Міллер (8 + 7 підбирань + 6 передач).

Сакраменто – Фінікс 129:104 (28:25, 30:14, 39:38, 32:27)

Сакраменто: Хилд (30 + 7 підбирань), Лоусон (22 + 11 підбирань + 12 передач), Маклемор (13 + 9 підбирань), Коулі-Стайн (13), Лабиссьер (12).

Фінікс: Юліс (27 + 6 передач), Кріс (22 + 7 підбирань), Уоррен (14 + 7 підбирань), Джонс (10), Лень (4 + 7 підбирань).

Лейкерс – Новий Орлеан 108:96 (26:25, 31:28, 28:20, 23:23)

Лейкерс: Метта Уолд Піс (18), Кларксон (15), Інгрем (15 + 6 передач), Рендл (11), Ненсі (7 + 8 підборів) – старт; Нваба (14), Робінсон (10), Брюер (7), Блек (6 + 9 підбирань), Енніс (5).

Новий Орлеан: Холідей (14 + 7 передач + 5 втрат), Аженса (14 + 8 підбирань), Каннінгем (10), Хілл (8), Фрейзер (6 + 6 передач) – старт; Діалло (19 + 11 підбирань), Кроуфорд (11 + 7 передач), Мотеюнас (8), Кук (3), Тупан (3).