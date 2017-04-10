"Дніпро" скоротив відставання у півфінальній серії з "Хіміком", "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи" у баскетбольній Суперлізі

У Києві та Дніпрі відбулися чергові матчі плей-офф чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, де "Дніпро" обіграв южненський "Хімік", а "Будівельник" здолав "Черкаські Мавпи", повідомляє офіційний сайт змагань.

Старт матчу у Дніпрі пройшов у рівній боротьбі. Команди встановили паритет на щитах, демонструючи при цьому ідентичні кидкові показники. Після розвідки в дебюті гри перший міні-ривок оформили гості: команда Віталія Степановського заволоділа перевагою в "фарбі", зокрема, відмінно відпрацювала на чужому щиті, і додала в захисті. А, як відомо, від захисту йде й напад - южненці, у складі яких в атаці команду за собою вели Сміт та Конєв, поліпшили відсоток влучань, отримавши 7 очок переваги перед великою перервою.

Перевернути все з ніг на голову Дніпру, який другу гру поспіль проводив без Мішули, вдалося в третій чверті. Господарі закрилися у захисті, пропустивши за десятихвилинку лише 9 очок. При цьому команда Журавльова налагодила гру в трисекундній, яка в першій частині зустрічі залишилася за гостями. Дальні влучання Шунделя і Ревзіна в поєднанні з активною грою в "фарбі" у виконанні Загреби та Тимофеєнка дозволили дніпрянам не тільки нівелювати відставання, а й вийти вперед за підсумками 30 хвилин гри.

Піймавши темп гри, дніпряни продовжили нарощувати перевагу у вирішальній десятихвилинці - за 7 хвилин до фінальної сирени відрив господарів сягнув максимальних 7 очок, на що оперативним тайм-аутом відреагував Степановський. Однак змінити хід зустрічі на свою користь наставнику чемпіона України не вдалося.

Наступну гру суперники проведуть у середу також на майданчику Дніпра. Початок матчу - 19:00.

Натомість, у матчі в Києві все вирішилося в другій десятихвилинці. Два перехоплення поспіль від господарів дали старт ривку, на який відповіді черкасці так знайти і не змогли 26:12. Третя й четсверта чверті, власне, я к і перша, пройшли у приблизно рівній боротьбі.

Наступний матч серіїї команди також проведуть у середу.

БК "Будівельник" – БК "Черкаські Мавпи" 78:66 (15:15, 26:12, 17:22, 20:17)

Найрезультативніші:

БК "Будівельник": Дугат 15оч, 5пб.

БК "Черкаські Мавпи": Девіс 26оч, 6пб.

Рахунок у серії - 1:0

Дніпро - Хімік 71:62 (17:17, 13:20, 19:8, 22:17)

Дніпро: Загреба 18 + 5 підбирань, Тимофеєнко 12 + 7 підбирань, Шундель 16, Ревзін 10

Хімік: Сміт 14, Конєв 14, Петров 11 + 8 підбирань

Рахунок серії - 1:2