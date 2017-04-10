Українські баскетболісти провели серію вдалих матчів у зарубіжних національних чемпіонатах

Минулих вихідних українські баскетболісти провели ряд матчів у складах своїх команді в європейських національних чемпіонатах, повідомляє Федерація баскетболу України.

Український захисник "Трікали" Олександр Липовий допоміг своїй команді здобути домашню перемогу в матчі 25 туру чемпіонату Греції проти "Лефкаса" - 74:68. За 24 хвилини на паркеті українець, вийшовши в старті, відзначився 9 очками (1/5 двоочкових, 1/3 триочкових, 4/4 штрафних), 6 перехопленнями, 5 передачами та 2 підбираннями (1 в атаці) при 2 фолах. "Трікала" після цієї перемоги залишається на 10-му місці в турнірній таблиці з 10 перемогами в 25 матчах.

У свою чергу, форвард "Лукойл Академіка" Максим Корнієнко відіграв 11 хвилин у домашньому матчі чемпіонату Болгарії проти "Бероє". Команда форварда збірної України перемогла з рахунком 94:79, а українець відзначився 4 очками (2/2 двоочкових), зробив 2 підбирання та 1 передачу при 2 фолах. "Лукойл Академік" продовжує лідирувати в національній першості, вигравши 19 матчів з 23.

Вдалий матч за "Єнісей" провів український розігруючий Денис Лукашов. У домашньому поєдинку Ліги ВТБ проти латвійського ВЕФа (88:71) українець, вийшовши з лави, відіграв 16 хвилин, набрав 13 очок (5/5 двоочкових, 1/2 триочкових), зробив 2 передачі, 1 підбирання та 1 перехоплення при 2 фолах . Після цієї перемоги над сусідами по турнірній таблиці "Єнісей" піднявся на 6 місце, маючи 12 перемог в 22 матчах "регулярки".

Разом з тим, не зіграв за "Монако" в матчі з "Асвелом" (92:88) Сергій Гладир, Кирило Фесенко через травму не допоміг "Авелліно" в матчі проти "Канту" (92:86), а Максим Пустозвонов був відсутній у заявці "Клужа" на гру проти "Стяуа" (90:84). "Тарту Рок" українського форварда Макса Конате минулого тижня в чемпіонаті Естонії не грав.